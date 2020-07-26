Россияне раскупили в магазинах весь летний запас бассейнов

Российские магазины сообщили о возможном дефиците бассейнов. Спрос на недорогие и вместительные модели начал расти еще в конце мая и продолжался на протяжении первого летнего месяца, подтвердили "РГ" несколько крупных специализированных магазинов.

"Этим летом спрос на уличные бассейны превысил все ожидания, практически все модели закончились уже к концу июня", - сообщили в компании СоюзБассейнТорг.

Разобрали сделанные запасы в компании Бассейн.ру. "Тот объем, что мы планировали продавать все лето, закончился в начале июня и на рынке возник дефицит бассейнов", - заявили в магазине.

Самыми популярными стали каркасные модели бассейнов (состоят из металлического каркаса и чаши) средних размеров. Стоимость зависит от габаритов и ​ производителя - в среднем от 10 тыс. до 30 тыс. рублей. Пользуются спросом также сборные морозоустойчивые бассейны.

Покупкой бассейнов этим летом россияне интересовались примерно в четыре раза больше, чем в прошлом году, подсчитали в пресс-службе компании "Яндекс. Маркет". В среднем они готовы заплатить за товар ​ 8,8 тыс. рублей.

"Высокий рост спроса на бассейны может быть связан как с жаркой погодой в ряде регионов, так и с эпидемиологической обстановкой и ограничениями в сфере туризма - россияне стали больше времени уделять обустройству дачных участков и даже созданию "курортных зон" в своих загородных домах, чтобы компенсировать традиционные отпускные поездки", - пояснили в компании.

Покупка бассейна для некоторых стала неким утешением в случае ​ несостоявшейся летней поездки в отпуск, к морскому побережью, полагает руководитель направления "Спорт" интернет-магазина "Озон" Мария Сальникова. В магазине отмечают бум покупок надувных бассейнов больших размеров - их продажи выросли почти в 4 раза год к году. Многие выбирают модели с фильтрами, а также насосами в комплекте. ​ Растут продажи детских бассейнов, а также надувных кругов и нарукавников для безопасного пребывания на воде. Дополнительно покупают различные аксессуары для летнего отдыха, включая лежаки и тенты для защиты от солнца.