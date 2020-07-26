Российские школьники взяли пять медалей на Европейской олимпиаде по физике

Три золотые медали, одну серебряную и одну бронзовую завоевали российские школьники на Европейской олимпиаде по физике, сообщает минпросвещения. Соревнование проходило дистанционно. Всего в нем участвовали школьники более чем из 50 стран.

Трое наших ребят - взяли золото:

Алиса Бугрова (Физтех-лицей имени П.Л. Капицы),

Максим Покровский (школа 1589, Москва),

Татьяна Емельянова (Школа 2007 ФМШ, Москва).

Серебряная медаль досталась Федору Оксаниченко (Физико-техническая школа имени Ж.И. Алферова).

Обладателем бронзовой награды стал Никита Москалев (Кировский физико-математический лицей).

К состязанию российских школьников готовили: заместитель заведующего учебно-методической лаборатории по работе с одаренными детьми МФТИ Виталий Шевченко, доцент кафедры общей физики МФТИ Валерий Слободянин и Михаил Осин - доцент кафедры общей физики МФТИ.

Справка "РГ"

Европейская олимпиада по физике проводится с 2017 года. Каждую страну на соревновании может представлять команда не более чем из пяти школьников.