С какими курсами доллар и евро встретят сентябрь

Доллар просел в цене на мировых рынках и к швейцарскому франку, и к австралийскому доллару, и даже к фунту. Поведение биржевых активов начало нормализоваться, поэтому спрос на "американца" как на валюту-убежище невелик.

Специально для "Российской газеты" Петр Пушкарев, шеф-аналитик TeleTrade, определил ориентиры движения валют в августе и рассказал о событиях ближайшей недели.

Петр, так что поможет рублю укрепиться на этот раз?

Петр Пушкарев: Создается благоприятная ситуация для перераспределения части международных потоков капитала на развивающиеся рынки - конечно, включая Россию.

Финансовый интерес инвесторов сосредоточен на механизмах так называемых кэрри-трейд стратегий. Это когда фонды берут кредитные линии в иностранной валюте под близкий к нулю процент. А затем размещают свои средства уже в рублевые ОФЗ под 5 процентов и более годовых, отдавая по взятым валютным кредитам самый минимум.

Или, как вариант, размещают капитал в корпоративные облигации ключевых российских компаний, выплаты по которым выше и практически так же хорошо гарантированы благодаря высокой степени госучастия в работе этих компаний.

Еще, наверное, надо учесть, очередное снижение ключевой ставки Центробанком?

Петр Пушкарев: Как ни странно, пятничное решение ЦБ понизить ставку по рублевым займам еще на 0,25 процента может оказать поддержку рублю. Так как именно такой выверенный и не слишком большой шаг оставляет поле и для дальнейших снижений ставки в 2020 году.

Из-за этого к осени могут упасть предлагаемые Минфином купонные выплаты для покупателей новых выпусков ОФЗ. А значит, инвесторам выгоднее купить их в самое ближайшее время - в августе-сентябре условно под 5 процентов годовых. Чем сделать это спустя два-три месяца и получить всего 4,5 или даже 4 процента годовых.

Все это служит неплохими среднесрочными подпорками для рубля - как минимум, до начала сентября.

Но есть и то, что его может ослабить?

Петр Пушкарев: Cейчас все мировые валютные курсы, в том числе и пара доллар/рубль, напрямую завязаны на градусе биржевого позитива.

При подъемах мировых бирж часть "рисковых" денег направляется из долларов в том числе и в рублевые активы, что помогает нашей валюте. А биржевые коррекции в Америке или в Европе с Азией курс рубля, наоборот, подтачивают. А поскольку биржи чуть более нервозны, чем в первой половине июля, то и тенденция к умеренному ослаблению рубля не переломлена. Хотя, надо признать, за прошедшую неделю она заметно подкорректирована и сглажена.

Явным психологическим минусом, способным пока поработать против рубля, помимо возможных биржевых колебаний в США и Европе, послужит традиционно плохая репутация августа, сложившаяся за много лет для российской валюты.

И тут не только дефолт 1998 года. Инвесторы помнят, что и в 2018 году предыдущий раунд ослабления рубля, начался именно в августе. Именно тогда курс доллара снова вырвался наверх из-под отметки в 65 рублей.

По вашему прогнозу, какой курс рубля мы увидим к сентябрю?

Петр Пушкарев: В августе мне видится коридор пары доллар/рубль от 67 до 74 рублей с возможным тестированием обеих границ.

Нарушить его всерьез могут лишь очень мощные подвижки на мировых биржах. Но это только если там надолго изменятся настроения, потому что сейчас ожидания на фондовых рынках США и Америки скорее позитивны.

Планка коридора пары евро/рубль может легко задраться и существенно выше 85 рублей, но не факт, что надолго. Все будет зависеть, успеют ли игроки зафиксировать прибыль по ставкам на рост евро к доллару до конца августа. Или же рост евро разгонится так хорошо, что будет актуальным еще и в сентябре.

Но вернемся в июль. Каковы перспективы наступающей недели?

Петр Пушкарев: Особо выдающихся событий в глобальном экономическом календаре на понедельник нет. Можно отметить разве что данные по промышленной прибыли в Китае за июнь, оценка деловой активности от института Ifo из Германии и цифры по заказам на товары длительного пользования из Америки.

Но на колебания бирж, а, значит, и рубля, вероятно, больше повлияет корпоративная отчетность большого числа мировых компаний. Самые влиятельные отчеты ожидаются к концу недели, как и подробности из Вашингтона о новом пакете налоговой поддержки.

Поэтому понедельник-вторник пара доллар/рубль проведет внутри диапазона 70,75-72,35 со смешанной динамикой. А пара евро/рубль уже вряд ли спустится ниже 82,5. Но вполне может подняться и до 84,5-85, в том случае если евро успеет подорожать до 1,18 против доллара.

Дополнительные временные сложности на следующей неделе рублю может создать и окончание в России июльского налогового периода, во время которого большие компании меняли существенные объемы валюты на рубли для уплаты в бюджет.