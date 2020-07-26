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26.07.2020 19:13
Рубрика: В мире

Сербы готовы защищать правду о своем вкладе в борьбу с фашизмом

Текст: Александр Борисов (Сараево)
27 июля 1941 года в городе Дрвар произошло восстание, ознаменовавшее начало борьбы народов Боснии и Герцеговины против фашистских оккупантов и их приспешников во Второй мировой войне. Об этом значимом событии в воскресенье напомнило посольство России в Сараево.

В этой связи "Российская газета" обратилась за комментарием к ректору Университета Восточного Сараево Милану Куличу, который рассказал о том, что "восстание 13 июля 1941 года в Черногории против итальянских оккупантов поднял сербский народ, восстание в Дрваре в Западной Боснии 27 июля 1941 года поднял сербский народ, восстание на территории нынешней Хорватии в местечке Срб организовали сербы".

Памятник сербским "Борцам за свободу" в Невесине (Республика Сербская). Фото: Александр Борисов

"Разве сегодня можно пренебрегать тем фактом, что до 1943 года около 90 процентов антифашистских сил в Югославии составляли сербы, - констатировал ученый. - В отличие от некоторых своих соседей, которые сегодня кичатся антифашизмом, у сербов не было собственных дивизий СС".

Милан Кулич сделал акцент на том, что, по его мнению, "эти исторические факты не смеет никогда забыть сербский народ, а также все те, кто действительно почитает жертв нацизма и фашизма, все те, кто 9 мая прославляет в качестве даты нового рождения, лучше сказать - воскресения цивилизованной Европы". "Сербский народ должен гордиться своим вкладом в борьбу с величайшим злом, угрожавшим всему человечеству, - резюмировал ректор. - Мы горды тем, что вместе с другими свободолюбивыми народами внесли вклад в слом хребта фашизму и нацизму. Поэтому крайне важно правильно учить наши подрастающие поколения, укреплять их понимание прошлого, важности Победы над фашизмом, тяжести принесенных жертв и самой борьбы за свободу, а также создавать заслон любому облику исторического ревизионизма, особенно, возрождению идеологии зла".

Фото: пресс-служба сербского члена Президиума Боснии и Герцеговины
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Именно об этом же 24 июля в рамках международного круглого стола, посвященного 75-летию освобождения стран Центральной и Восточной Европы от нацистской оккупации, который проводил председатель Российского исторического общества (РИО) Сергей Нарышкин, говорил и проректор по международному сотрудничеству Университета Восточного Сараево Марко Гуталь. Серб выразил озабоченность тем, что мистификация и фальсификация истории на территории бывшей Югославии достигли сегодня почти невероятных масштабов. "Историография стала откровенно политически ангажированной и осознанно направленной на насильственное формирование коллективного сознания целых наций, - предупредил он. - Таким образом, такая параисториография более опасна, чем обычно думают, потому что она направлена на воспитание целых поколений, скованных навязанным, сконструированным историческим сознанием, которое политизировано или фанатически религиозно; преследует цель сформировать представления о прошлом, которые находятся в постоянном противоречии с элементарной истиной, а иногда и со здравым смыслом".

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