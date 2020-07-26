Шестнадцатилетняя кошка Гли останется жить в соборе Святой Софии

Знаменитая кошка Гли, которую видел практически любой, кто посещал собор Святой Софии в Стамбуле, останется жить там и после того, как музей стал мечетью. Об этом заявил пресс-секретарь администрации президента Турции Ибрагим Калын, сообщае турецкий телеканал TRT.

Кошка Гли имеет свою страницу в Instagram, где у нее 54 тысячи подписчиков. Особую популярность животное приобрело после того, как в 2009 году вышло навстречу тогда еще премьер-министру Турции Тайипу Реджепу Эрдогану и президенту США Бараку Обаме.

Гли родилась в 2004 году. Практически с самого начала ее опекала турецкий археолог Дефне Бали, которая на протяжении многих лет работает в Святой Софии.

Рассказывают, что в молодости Гли была прекрасным охотником на птиц, но сейчас в силу падающего зрения и возраста она уже этим не занимается. У Гли за всю ее жизнь был один котенок, девочка по имени Каракыз, однако она попала под туристический автобус и несмотря на все усилия ветеринаров, умерла.

"Хотя Айя-София теперь стала мечетью, но для Гли ничего не изменилось, она продолжит жить там, где родилась и выросла", - написала Дефне Бали в своем Instagram.