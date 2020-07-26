Новости

"Довод" может выйти в Европе до конца лета 19:50
Леонид Якубович рассказал о будущем передачи "Поле чудес" 19:35
Топ-5 проблемных "автоматов": лучше берите механику 19:30
В Крыму установлена причина смерти найденного трехлетнего мальчика 19:22
Шестнадцатилетняя кошка Гли останется жить в соборе Святой Софии 19:08
Зак Снайдер показал Супермена в черном 19:06
В Нальчике закрыли аттракцион, где люди провисели вниз головой 18:50
Большинство американцев назвали политический курс США неверным 18:22
Российские школьники взяли пять медалей на Европейской олимпиаде по физике 18:12
Доктор Мясников назвал главные показатели здоровья человека 18:04
В Сети появилась видеосимуляция возможного прорыва плотины в КНР 17:58
61-летняя Лариса Гузеева стала новой ведущей "Дома-2" 17:49
В Сочи выпускников-медалистов чествовали в парке "Дендрарий" 17:46
Ребенок погиб, девять человек пострадали после ДТП в Туве 17:30
Вышел второй трейлер "Билла и Теда" с Киану Ривзом 17:26
В Харькове пьяный велосипедист бросался на прохожих с ножом 17:18
Видео: В Ставропольском крае зацвели хлопковые поля 17:10
Skoda Karoq рвется в лидеры рынка. Чем берет? 17:10
В Совфеде оценили призыв Климкина создать из Крыма проблему для России 17:07
В Харькове на автомойке взорвалась граната 17:06
В Кронштадте открылась Аллея героев российского флота 17:05
Умер первый ведущий передачи "Кто хочет стать миллионером?" 16:53
"Спартак" пошутил о судействе с помощью системы VAR 16:37
В Керченском проливе водолазы исследуют затонувший бронетранспортер 16:09
Летний лагерь "Астраханские зори" закрыт из-за вспышки коронавируса 16:07
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В России начался бум автотуризма
В России начался бум автотуризма
Как оформить и использовать маткапитал в 2020 году
Как оформить и использовать маткапитал в 2020 году
Эксперты объяснили все нюансы июльского повышения квартплаты
Эксперты объяснили все нюансы июльского повышения квартплаты
26.07.2020 19:08
Рубрика: Общество

Шестнадцатилетняя кошка Гли останется жить в соборе Святой Софии

Текст: Константин Волков
Фото: hagiasophiacat/instagram.com Фото: hagiasophiacat/instagram.com
Фото: hagiasophiacat/instagram.com

Знаменитая кошка Гли, которую видел практически любой, кто посещал собор Святой Софии в Стамбуле, останется жить там и после того, как музей стал мечетью. Об этом заявил пресс-секретарь администрации президента Турции Ибрагим Калын, сообщае турецкий телеканал TRT.

Фото: Getty Images
Эрдоган: Айя-София будет открыта для мусульман круглые сутки

Кошка Гли имеет свою страницу в Instagram, где у нее 54 тысячи подписчиков. Особую популярность животное приобрело после того, как в 2009 году вышло навстречу тогда еще премьер-министру Турции Тайипу Реджепу Эрдогану и президенту США Бараку Обаме.

Гли родилась в 2004 году. Практически с самого начала ее опекала турецкий археолог Дефне Бали, которая на протяжении многих лет работает в Святой Софии.

Рассказывают, что в молодости Гли была прекрасным охотником на птиц, но сейчас в силу падающего зрения и возраста она уже этим не занимается. У Гли за всю ее жизнь был один котенок, девочка по имени Каракыз, однако она попала под туристический автобус и несмотря на все усилия ветеринаров, умерла.

"Хотя Айя-София теперь стала мечетью, но для Гли ничего не изменилось, она продолжит жить там, где родилась и выросла", - написала Дефне Бали в своем Instagram.

Общество Религия В мире Ближний Восток Турция Святая София стала мечетью

Главное сегодня

ДНР и ЛНР с 27 июля полностью прекращают боевые действия
Испытания гиперзвуковой ракеты "Циркон" успешно завершаются
Кандидат медицинских наук назвал отличия COVID-19 от гриппа
СМИ: Домашний интернет подорожает на 10-15 процентов
Вашингтон усилил давление на подрядчиков "Северного потока-2"
Чему мы научились за полгода борьбы с COVID-19
Разработчики ЕГЭ рассказали, сколько стобалльников будет в этом году