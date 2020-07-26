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Рубрика: Экономика

СМИ: Домашний интернет подорожает на 10-15 процентов

Домашний интернет и спутниковое телевидение в России могут по итогам 2020 года подорожать на 10-15 процентов. Об этом сообщила газета "Известия", ссылаясь на информацию, полученную от различных компаний. В одной из них заявили, что изменения затронут только архивные тарифные планы. Таким образом оператор побуждает абонентов перейти на более дорогие тарифы. Обычно они включают в себя больше услуг.

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Корректировка цен - обычная практика. На стоимость услуг влияют многие факторы: расходы на инфраструктуру, затраты на исполнение "закона Яровой" и закона о "суверенном интернете". Часть контента для телевидения операторы покупают за границей и курс рубля тоже имеет значение.

Добавим, что из-за коронавируса и режима самоизоляции весной выросла нагрузка на сети.

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