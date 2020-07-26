"Спартак" пошутил о судействе с помощью системы VAR

Московский "Спартак" в социальных сетях продолжил шутить на тему судейства.

В концовке завершившегося сезона РПЛ московский "Спартак" неоднократно выражал свое недовольство принятыми против команды решениями арбитров. Досталось от красно-белых и главе департамента РФС Виктору Кашшаи, который так и не смог объяснить почему в кубковом матче против "Зенита" бригада арбитров отказалась просмотреть несколько спорных моментов.

На этот раз "Спартак" в соцсетях откровенно поиздевался над арбитрами.

"Идем на рекорд, 7 дней без отмененных голов "Спартака" после просмотра VAR", - говорится в сообщении в Twitter.