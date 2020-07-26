"Спартак" пошутил о судействе с помощью системы VAR

Московский "Спартак" в социальных сетях продолжил шутить на тему судейства.
В концовке завершившегося сезона РПЛ московский "Спартак" неоднократно выражал свое недовольство принятыми против команды решениями арбитров. Досталось от красно-белых и главе департамента РФС Виктору Кашшаи, который так и не смог объяснить почему в кубковом матче против "Зенита" бригада арбитров отказалась просмотреть несколько спорных моментов.
На этот раз "Спартак" в соцсетях откровенно поиздевался над арбитрами.
"Идем на рекорд, 7 дней без отмененных голов "Спартака" после просмотра VAR", - говорится в сообщении в Twitter.
Идём на рекорд: 7️⃣ дней без отменённых голов «Спартака» после просмотра VAR 👏🏻 pic.twitter.com/V1XnbYEBhJ— F C S p a r t a k M o s c o w (@fcsm_official) July 26, 2020