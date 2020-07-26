The Lancet положительно оценивает противоэпидемическую работу в Китае

За последние десять с лишним лет Китай вложил значительные средства в исследования и строительство объектов общественного здравоохранения. Поэтому у Китая степень готовности к COVID-19 оказалась намного выше, чем была во время эпидемии SARS.

Автор статьи полагает, что Китай занимает лидирующую позицию в области исследований и разработки вакцин. В мае и июле этого года в журнале The Lancet были обнародованы результаты ранней стадии испытаний вакцины от COVID-19, разработанной китайскими учеными.

В статье подчеркивается: китайский опыт показывает, что очень важно инвестировать в национальную систему здравоохранения, и тем самым повышать потенциал и эффективность работы лабораторий. Опыт Китая стоит перенимать и другим стран, особенно странам со средним и низким уровнем доходов населения. Помимо этого, руководителям важно оперативно принимать правильные решения с учетом научного подхода к вопросу.

В статье отмечается, что для реагирования на чрезвычайные ситуации в области общественного здравоохранения необходимо укрепление международного сотрудничества и сплоченности всего мира.