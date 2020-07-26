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26.07.2020 13:58

The Lancet положительно оценивает противоэпидемическую работу в Китае

25 июля в ведущем медицинском журнале Великобритании The Lancet была опубликована статья, в которой говорится, что на данный момент ситуация с эпидемией в Китае эффективно контролируется, не было отмечено вторичной вспышки заболеваемости, сообщает информационная служба мобильного приложения "Россия-Китай: главное".
В городе Ухань прошли клинические испытания вакцины от COVID-19. Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая В городе Ухань прошли клинические испытания вакцины от COVID-19. Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая
В городе Ухань прошли клинические испытания вакцины от COVID-19. Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая

За последние десять с лишним лет Китай вложил значительные средства в исследования и строительство объектов общественного здравоохранения. Поэтому у Китая степень готовности к COVID-19 оказалась намного выше, чем была во время эпидемии SARS.

Автор статьи полагает, что Китай занимает лидирующую позицию в области исследований и разработки вакцин. В мае и июле этого года в журнале The Lancet были обнародованы результаты ранней стадии испытаний вакцины от COVID-19, разработанной китайскими учеными.

В статье подчеркивается: китайский опыт показывает, что очень важно инвестировать в национальную систему здравоохранения, и тем самым повышать потенциал и эффективность работы лабораторий. Опыт Китая стоит перенимать и другим стран, особенно странам со средним и низким уровнем доходов населения. Помимо этого, руководителям важно оперативно принимать правильные решения с учетом научного подхода к вопросу.

В статье отмечается, что для реагирования на чрезвычайные ситуации в области общественного здравоохранения необходимо укрепление международного сотрудничества и сплоченности всего мира.

В Ухане был развернут модульный госпиталь. Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая
Россия - Китай: события и комментарии Компании СМИ Медиакорпорация Китая

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