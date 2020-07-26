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26.07.2020 05:35
Рубрика: В мире

Три сотрудника полиции пострадали во время беспорядков в Сиэтле

Три сотрудника полиции пострадали во время беспорядков в американском городе Сиэтл. Один страж порядка госпитализирован. Двум другим оказали медицинскую помощь на месте, сообщает ТАСС.

Фото: EPA/STEPHEN BRASHEAR
Улицы в Сиэтле и Портленде снова стали ареной боевых действий

Демонстранты предпринимали попытки взорвать стены полицейского участка. Они также бросали в стражей порядка и бутылки. Задержаны не менее 16 человек за отказ подчиняться требованию властей. Все происходящее в городе уже называют мятежом.

Президент США Дональд Трамп пообещал в ближайшее время направить в Сиэтл дополнительные силы для борьбы с преступностью. По мнению главы Белого дома, местные власти не могут справиться с беспорядками.

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