Три сотрудника полиции пострадали во время беспорядков в Сиэтле

Три сотрудника полиции пострадали во время беспорядков в американском городе Сиэтл. Один страж порядка госпитализирован. Двум другим оказали медицинскую помощь на месте, сообщает ТАСС.

Демонстранты предпринимали попытки взорвать стены полицейского участка. Они также бросали в стражей порядка и бутылки. Задержаны не менее 16 человек за отказ подчиняться требованию властей. Все происходящее в городе уже называют мятежом.

Президент США Дональд Трамп пообещал в ближайшее время направить в Сиэтл дополнительные силы для борьбы с преступностью. По мнению главы Белого дома, местные власти не могут справиться с беспорядками.