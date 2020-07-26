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26.07.2020 12:45
Рубрика: Общество

Ученые сравнили распространение оспы викингов и COVID-19

Текст: Михаил Русин

Международная исследовательская группа обнаружила следы оспы в останках викингов. Как сообщает ЕurekАlert, ученые получили штаммы из зубов скелетов, найденных в 11 захоронениях в Дании, Норвегии, России и Великобритании. Также оспа была выявлена в останках, обнаруженных на шведском острове Эланд. В результате выяснилось, что человечество страдало от этой смертельной болезни по крайней мере 1400 лет назад.

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости
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Исследовательскую работу возглавил известный датский биолог-эволюционист Эске Виллерслев, работающий в Кембриджском и Копенгагенском университетах. Он отмечает, что генетическая структура штамма оспы, выявленного в останках викингов, отличается от вируса оспы, уничтоженного в 20-м веке. Эске Виллерслев также провел некоторые аналогии между распространением оспы и коронавируса.

"Мы уже знали, что викинги перемещаются по Европе и за ее пределами, и теперь мы знаем, что у них была оспа. Люди, путешествующие по всему миру, быстро распространяли COVID-19, и, вероятно, викинги распространяли оспу, хотя в то время они передвигались на кораблях, а не на самолетах", - отмечают ученые.

Кроме того, по мнению специалистов, и оспой, и COVID-19 люди впервые могли заразиться от животных. Некоторые историки предполагают, что оспа существовала примерно с 10 000 года до н.э., но точные сроки появления этого заболевания неизвестны. Однако полученная информация доказывает, что в эпоху викингов люди уже болели оспой. Также высока вероятность, что эпидемии оспы случались и раньше. При этом исследователи признают, что не знают наверняка, были ли обнаруженные штаммы оспы смертельными. Также отмечается, что новые данные помогут изучить эволюцию не только оспы, но и других вирусных заболеваний.

Общество Наука Пандемия коронавируса COVID-19

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