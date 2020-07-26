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26.07.2020 09:01
Рубрика: Спорт

Уиттакер победил Тилла в главном поединке турнира UFC

Текст: Максим Домчев
Австралиец Роберт Уиттакер добился победы над представителем Великобритании Дарреном Тиллом в главном поединке турнира UFC, который прошел в Абу-Даби. Свои поединки на турнире выиграли двое из трех российских бойцов.

На "Бойцовском острове" в Абу-Даби в ночь на воскресенье по московскому времени провел турнир UFC on ESPN 14. В главном поединке встречались австралиец Роберт Уиттакер и британец Даррен Тилл.

Фото: Антон Денисов/РИА Новости
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Бой продлился все пять раундов и принес победу экс-чемпиону в среднем весе Уиттакеру. Все трое арбитров отдали ему победу с одинаковым счетом - 48:47, 48:47, 48:47. Эта победа стала для австралийца 21-й при пяти поражениях. Тилл проиграл третий бой при 18 победах.

В других поединках бразилец Маурисио Руа раздельным решением судей победил соотечественника Антонио Ногейру в полутяжелом весе, еще один представитель Бразилии Фабрисио Вердум одержал досрочную победу над шведом Александром Густафссоном в тяжелом весе.

В трех поединках турнира приняли участие российские бойцы. В полулегкой весовой категории Мовсар Евлоев выиграл у Майка Гранди из Великобритании. По итогам трехраундового боя все арбитры отдали победу россиянину, который теперь имеет в послужном списке 13 побед и ни одного поражения.

Рамазан Эмеев в полусреднем весе одолел Никласа Штольце из Германии. Бой также продлился все три раунда и судьи отдали россиянину единогласную победу, которая стала для него 19-й при четырех поражениях.

Проиграл свой бой Гаджимурад Антигулов, который уступил британцу Полу Крейгу.

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