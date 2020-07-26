Ураган "Ханна" достиг побережья Техаса

Первый в этом сезоне ураган достиг побережья США. Сформировавшийся над Атлантикой атмосферный вихрь получил имя "Ханна". Скорость ветра в его центре достигает 45 метров в секунду. Основной удар стихии пришелся на город Корпус-Кристи, сообщает РИА Новости со ссылкой на Национальный центр по предупреждению об ураганах США.

Тем временем Национальное управление гражданской обороны Мексики объявило высокий уровень тревоги в штатах Тамаулипас и Нуэво-Леон. Там ожидаются сильные дожди. Для оказания помощи населению развернута группировка численностью 10 тысяч человек, включая спасателей, бойцов Нацгвардии и военнослужащих.

"Ханна" движется на юго-запад со скоростью 3,6 м/с. Согласно прогнозу синоптиков, тропический циклон начнет оказывать влияние на погоду в Мексике в воскресенье утром.