В Харькове на автомойке взорвалась граната

В Харькове на улице Глебовская 26 июля кто-то бросил ручную гранату РГД-5 в здание автомойки. В результате взрыва жертв и раненых нет, но пострадал фасад здания. Об этом сообщает местная полиция.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства случившегося.

Как сказано на сайте регионального управления полиции, в настоящее время "полицейские устанавливают обстоятельства взрыва в Киевском районе Харькова. В результате происшествия никто из граждан не пострадал. В ходе осмотра места происшествия полицейские предварительно установили, что взорвалась ручная граната РГД-5".