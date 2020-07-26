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26.07.2020 12:39
Рубрика: В мире

В Японии за несколько секунд до старта отменили запуск ракеты

Текст: Константин Волков

В Японии на космодроме Танэгасима 26 июля пришлось за несколько секунд до старта отменить запуск частной ракеты MOMO японской компании Interstellar Technologies.

Ранее из-за погоды запуск откладывали несколько раз. 29 июля также время старта пришлось несколько раз переносить, ожидая приемлемых условий. Однако в последний момент включилась автоматическая система отмены полета. Как выяснилось, в главном двигателе была обнаружена неисправность. Теперь ракета должна пройти новую проверку, дата следующего запуска будет обнародована позже.

Фото: AP
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Компания Interstellar Technologies пытается наладить выпуск небольших ракет, чтобы выводить на орбиту сверхмалые спутники весом в несколько килограммов. Так, ракета МОМО всего 10 метров в высоту и 50 сантиметров в диаметре. На борту был груз от спонсоров запуска - бутылка сакэ и кофейные бобы.

Interstellar Technologies собирает средства для запусков с помощью краудфаундинговой платформы. Пока что три из четырех запусков окончились неудачей. Так, предыдущая ракета, запущенная 14 июня, развалилась через несколько минут после старта.

Однако в мае 2019 года Interstellar Technologies удалось добиться успеха - их ракета вышла в космос, достигнув высоты 113 километров.

В мире Восточная Азия Япония

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