В Японии за несколько секунд до старта отменили запуск ракеты

В Японии на космодроме Танэгасима 26 июля пришлось за несколько секунд до старта отменить запуск частной ракеты MOMO японской компании Interstellar Technologies.

Ранее из-за погоды запуск откладывали несколько раз. 29 июля также время старта пришлось несколько раз переносить, ожидая приемлемых условий. Однако в последний момент включилась автоматическая система отмены полета. Как выяснилось, в главном двигателе была обнаружена неисправность. Теперь ракета должна пройти новую проверку, дата следующего запуска будет обнародована позже.

Компания Interstellar Technologies пытается наладить выпуск небольших ракет, чтобы выводить на орбиту сверхмалые спутники весом в несколько килограммов. Так, ракета МОМО всего 10 метров в высоту и 50 сантиметров в диаметре. На борту был груз от спонсоров запуска - бутылка сакэ и кофейные бобы.

Interstellar Technologies собирает средства для запусков с помощью краудфаундинговой платформы. Пока что три из четырех запусков окончились неудачей. Так, предыдущая ракета, запущенная 14 июня, развалилась через несколько минут после старта.

Однако в мае 2019 года Interstellar Technologies удалось добиться успеха - их ракета вышла в космос, достигнув высоты 113 километров.