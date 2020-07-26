Новости

Несколько человек пострадали при падении самолета на жилой дом в США 02:58
Британия ввела двухнедельный карантин для приезжающих из Испании 02:32
В КНДР выявлен первый человек с симптомами коронавируса 01:38
Врач сборной Украины по футболу умер после заражения коронавирусом 00:45
Захарова: Киев сам стал мировой проблемой 00:43
Источник: Талалаев согласовал контракт с "Ахматом" 00:03
В Москве скончались 9 пациентов с коронавирусом 25.07.2020
Во время протестов в американском Луисвилле пострадали трое 25.07.2020
В Швейцарии разбился легкомоторный самолет 25.07.2020
Кузнецова попросит Росздравнадзор проверить качество медпомощи в детдомах 25.07.2020
Митрополит Иларион: Для православных собор Святой Софии посвящен Христу 25.07.2020
В порт Одессы зашли пять кораблей НАТО 25.07.2020
В Португалии создали уничтожающую коронавирус маску 25.07.2020
Пилот погиб при крушении самолета под Курском 25.07.2020
Возвращение в семью похищенного в Сальске младенца показали на видео 25.07.2020
Состояние тяжело раненного экс-главы "Ростсельмаша" стабилизировалось 25.07.2020
Андрей Талалаев покинул пост главного тренера "Крыльев Советов" 25.07.2020
Борис Джонсон признал ошибки в борьбе с пандемией 25.07.2020
В США создали прибор для мгновенного выявления коронавируса 25.07.2020
Футболисты "Зенита" разбили Кубок России во время празднования 25.07.2020
Костромской школьник набрал 400 баллов на ЕГЭ 25.07.2020
"Динамо" сыграет в Лиге Европы после победы "Зенита" в Кубке России 25.07.2020
В Германии есть жертвы при падении легкого самолета на жилой дом 25.07.2020
В Калининграде добыли янтарный самородок весом 1,2 килограмма 25.07.2020
Китай выразил протест за вторжение в генконсульство в Хьюстоне 25.07.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В России начался бум автотуризма
В России начался бум автотуризма
Иностранцам упростили получение гражданства России
Иностранцам упростили получение гражданства России
Эксперты объяснили все нюансы июльского повышения квартплаты
Эксперты объяснили все нюансы июльского повышения квартплаты
26.07.2020 01:38
Рубрика: В мире

В КНДР выявлен первый человек с симптомами коронавируса

Побывавший в Южной Корее мужчина помещен на карантин в КНДР после обнаружения у него симптомов коронавирусной инфекции. Этот человек незаконно пересек военно-демаркационную линию между Югом и Севером Кореи 19 июля. Сейчас разыскивают тех, кто с ним контактировал. Анализы берут у всех, кто был в городе Кэсон в последние пять дней, пишет РИА Новости со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи.

Фото: Олег Кирьянов/РГ
Президент Южной Кореи заявил о прогрессе страны в борьбе с COVID-19

Лидер КНДР Ким Чен Ын в субботу провел экстренное заседание Трудовой партии и заявил, что власти страны готовы в любой момент перейти к более жестким мерам в рамках борьбы с SARS-CoV-2. "Мы предпринимаем упреждающие контрмеры. Граждан призываем не терять бдительность. Главный враг антивирусной кампании - это самодовольство и чрезмерная уверенность", - заявили власти.

Отмечается, что КНДР применяет строгие правила по дезинфекции и сжиганию любых предметов, поступающих в страну. Напомним, еще в январе в республике был введен общенациональный карантин, закрыта граница. А 7 июля контроль на границе был усилен.

В мире Восточная Азия Северная Корея Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

В КНДР выявлен первый человек с симптомами коронавируса
В порт Одессы зашли пять кораблей НАТО
Захарова: Киев сам стал мировой проблемой
В Португалии создали уничтожающую коронавирус маску
В Минздраве спрогнозировали темпы осеннего распространения COVID-19
Британский музей расскажет о пандемии через 100 лет
Лидеры ЕС согласовали план спасения европейской экономики