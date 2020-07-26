В КНДР выявлен первый человек с симптомами коронавируса

Побывавший в Южной Корее мужчина помещен на карантин в КНДР после обнаружения у него симптомов коронавирусной инфекции. Этот человек незаконно пересек военно-демаркационную линию между Югом и Севером Кореи 19 июля. Сейчас разыскивают тех, кто с ним контактировал. Анализы берут у всех, кто был в городе Кэсон в последние пять дней, пишет РИА Новости со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи.

Лидер КНДР Ким Чен Ын в субботу провел экстренное заседание Трудовой партии и заявил, что власти страны готовы в любой момент перейти к более жестким мерам в рамках борьбы с SARS-CoV-2. "Мы предпринимаем упреждающие контрмеры. Граждан призываем не терять бдительность. Главный враг антивирусной кампании - это самодовольство и чрезмерная уверенность", - заявили власти.

Отмечается, что КНДР применяет строгие правила по дезинфекции и сжиганию любых предметов, поступающих в страну. Напомним, еще в январе в республике был введен общенациональный карантин, закрыта граница. А 7 июля контроль на границе был усилен.