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26.07.2020 13:48

В оценке возникновения пандемии необходим научный подход

В последнее время руководитель Соединенных Штатов неоднократно называл коронавирус нового типа (COVID-19) "невидимым китайским вирусом" или "гунфу-гриппом", открыто провоцируя ситуацию. Действия властей США получили резкое осуждение со стороны американского народа и международного сообщества, пишет в своем комментарии информационная служба мобильного приложения "Россия-Китай: главное".
Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая
Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая

По мнению аналитиков, ухудшение эпидемической ситуации в стране и обострение расового противоречия заставили американских политиков опять приняться за старое - перекладывать ответственность на других, чтобы отвлечь внимание от противоречий внутри страны и получить дополнительные баллы в канун президентских выборов.

Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая
Китай дал отпор действиям политиканов США

Одновременно с этим все больше исследований разных стран свидетельствуют о том, что COVID-19 появился на планете, может быть, гораздо раньше, чем считалось ранее. В настоящее время ученые ряда стран обнаружили вирус в сточных водах. Испания определила время начала COVID-19 в своей стране - март прошлого года. Результаты майского исследования французского Института Пастера показывают, что коронавирус, распространяющийся во Франции, эволюционировал от ранее существовавшего в стране вируса. В докладе Центров по контролю и профилактике заболеваний США и Нью-Йоркского департамента здравоохранения от 16 июля говорится, что в самом начале коронавирус проник в Нью-Йорк, возможно, из Европы и некоторых регионов Соединенных Штатов.

По словам профессора Миланского университета Карло Федерико Перно, секвенирование генома показало, что "цепочка передачи вируса не связана непосредственно с Китаем". Недавно группа во главе с профессором собрала образцы крови у 371 пациента в 12 провинциях. Было установлено, что штаммы принадлежали двум разным линиям, каждая из которых играла доминирующую роль в отдельных провинциях, но они не содержат вирусных штаммов, выделенных в первые месяцы вспышки в Китае.

Старший научный сотрудник Оксфордского Центра доказательной медицины (Centre for Evidence-based Medicine, CEBM) и приглашенный профессор Ньюкаслского университета Том Джефферсон также усомнился в китайском происхождении коронавируса нового типа. По мнению ученого, из разных стран приходит все больше свидетельств того, что вирус находился в различных странах до того, как проявился в Азии.

Аналитики полагают, что правительство США продемонстрировало поразительный провал и беспомощность в борьбе с эпидемией. Как пишет CNN, почти миллион новых случаев был зарегистрирован в стране всего лишь за последние две недели. При этом эксперты утверждают, что количество инфицированных может быть больше в 10-24 раза.

Очевидно, что борьба американских политиков с эпидемией уже зашла в тупик. В сложившейся ситуации они пытаются переложить ответственность за неэффективное сдерживание распространения эпидемии COVID-19 в своих странах на Китай. На самом деле они не могут дать правильную оценку основных тенденций мирового развития и, в частности пытаются мешать развитию Китая, настаивая на неправильном пути развития двусторонних отношений.

Фото: AP Photo/John Locher
Американская газета - о провальной реакции США на пандемию

Недавно власти США решили закрыть генеральное консульство КНР в Хьюстоне (штат Техас), которое открылось первым из дипломатических учреждений КНР в 1979 году после установления между двумя странами дипломатических отношений. Этот шаг продемонстрировал стратегию сдерживания США в отношении Китая. Он наносит серьезный ущерб двусторонним отношениям, которые являются одними из самых важных двусторонних отношений в мире. Помимо этого, действия некоторых американских политиков представляют наибольшую угрозу миру и стабильности на планете.

Как показывают данные Университета Джонса Хопкинса, число заболевших коронавирусом в США уже превысило четыре миллиона, умерло более 140 тысяч человек. Столкнувшись с таким быстрым ухудшением эпидемической ситуации, американские политики все еще пытаются переложить вину на других и отвлечь внимание, не желая принимать более эффективные противоэпидемические меры. Очень непростая ситуация для Соединенных Штатов и всего американского народа!

Россия - Китай: события и комментарии Компании СМИ Медиакорпорация Китая

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