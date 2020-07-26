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26.07.2020 20:41
Рубрика: Власть

Контрольная закупка

Прокуроры оградят бизнес от лишних проверок
Текст: Иван Егоров
Российская газета - Федеральный выпуск № 163(8217)
В России со следующего года начнет действовать новый закон, который значительно упростит жизнь предпринимателей и снимет необоснованное и излишнее давление на бизнес в виде всевозможных проверок.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В дополнение к традиционным проверкам и контрольным закупкам вводятся такие форматы общения инспектора и бизнесмена, как мониторинговая закупка, выборочный контроль, инспекционный визит, рейд. При этом главным защитником бизнесменов становится прокуратура - все проверки будут проходить только с согласия прокурора и под его контролем.

Фото: istockphoto.com
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Кроме того, как рассказал в интервью корреспонденту "РГ" начальник управления по надзору за соблюдением прав предпринимателей Генпрокуратуры Артем Кононенко, после принятия закона вся система контрольно-надзорной деятельности России будет базироваться на риск-ориентированном подходе. Согласно ему, будут введено шесть категорий риска возможного причинения вреда - от низкого до чрезвычайно высокого. И, например, при категории низкого риска проверки такого объекта могут не проводиться несколько лет.

Новый закон "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации" был утвержден депутатами Госдумы, а потом и Советом Федерации. Он придет на смену действующему еще с 2008 года, известному как 294-й закон "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей". Кстати, одним из активных разработчиков нового законопроекта выступила именно Генпрокуратура. Как рассказал Артем Кононенко, по поручению главы государства соответствующие законодательные предложения были разработаны Генпрокуратурой еще в 2016 году. Однако по итогам согласительных процедур в правительстве и администрации президента было решено применить их уже в новом законе о госконтроле.

"С началом пандемии коронавируса для снижения административного давления на бизнес правительство временно уполномочило прокуроров согласовывать все выездные и документарные проверки контролирующих органов, что позволило только за один квартал этого года пресечь свыше 7 тысяч незаконных мероприятий по контролю в отношении хозяйствующих субъектов", - рассказал Кононенко.

По его словам, успешная реализация прокурорами этих функций стала решающим доводом в пользу законодательного распространения данного правового института на всю новую систему контрольно-надзорной деятельности.

Фото: iStock
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Кроме того, принятый закон сохраняет и положительно зарекомендовавшую себя процедуру согласования прокурорами планов проведения контрольно-надзорных мероприятий. При этом главным их итогом должно стать не наказание бизнеса, а профилактика нарушений в виде рекомендаций, консультирования и информирования.

"Стоит отметить, что за период действия 294-го закона при формировании ежегодных сводных планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей прокурорами рассмотрены предложения контролеров о проведении свыше 9,5 млн проверочных мероприятий. Почти половина из них - свыше 4 млн - отклонена ввиду несоответствия требованиям закона", - сообщил Кононенко.

Если говорить о ежегодных цифрах, то в целом по стране в плановом порядке проводится около 400 тысяч проверок бизнеса и еще 70-80 тысяч проходит внепланово.

Согласно новому закону, значительно расширяется и функционал Единого реестра проверок, оператором которого остается Генпрокуратура. Эта государственная информсистема не только сменит свое название на "Единый реестр контрольно-надзорных мероприятий" - ей также предстоит и глубокая модернизация. В частности, в новом реестре будут аккумулироваться данные обо всех проверочных действиях, профилактических и других мероприятиях, а также решениях контрольно-надзорных органов. В настоящее время в Единый реестр попадают сведения только о проверках и контрольных закупках.

Как особо подчеркнул представитель Генпрокуратуры, принципиальный характер носит установленный законом запрет на проведение любого контрольно-надзорного мероприятия без предварительного размещения в реестре сведений о нем. "Несоблюдение этого требования теперь чревато аннулированием результатов всей работы контролера", - сообщил Кононенко.

Мониторинговые закупки, выборочный контроль, инспекционные визиты, рейды также будут проводиться только с согласия прокурора

Кроме того, законопроект предполагает отказ от бумажного документооборота при согласовании внеплановых мероприятий по контролю, формировании планов контрольно-надзорной деятельности и использовании реестра для цифровизации этих процедур.

По словам Артема Кононенко, закон вступит в силу 1 июля 2021-го, а до этого момента Генпрокуратуре и нижестоящим прокурорам предстоит провести большую организационно-методическую работу в рамках подготовки к реализации новых полномочий по защите бизнеса. Если говорить об ожиданиях бизнес-сообщества, то оно уже сейчас в целом оценивает механизм прокурорского надзора как надежную защиту бизнеса от необоснованных проверок.

Власть Безопасность Правоохранительная система Экономика Бизнес Правительство Генпрокуратура

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