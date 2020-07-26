В России восстанавливается спрос на совместные поездки

Активность пользователей самого крупного в России сервиса по организации совместных поездок на личном автомобиле BlaBlaCar к середине июля достигла 60% от показателей июля прошлого года, рассказали "РГ" в компании. Во время карантина из-за пандемии сервис на два месяца приостанавливал свою работу, и это не прошло даром. Однако в будущее представители карпулинга смотрят в с оптимизмом.

"Мы видим устойчивый рост активности на платформе. Это в том числе связано с растущим трендом на внутренний туризм", - говорит директор по маркетингу BlaBlaCar в России Михаил Добров. В летний период традиционно самыми популярными становятся направления в сторону Черноморского побережья и внутри Краснодарского края, и этот год не станет исключением, отмечает он.

Карпулинг или райдшеринг предполагает совместное использование частного автомобиля. Принципиальное отличие от такси в том, что водитель не должен зарабатывать на попутчиках, он может лишь покрыть часть своих расходов. Но это лишь декларация, карпулинг никакими законами не регламентируется, за качество услуги ответственность не несут ни водители, ни компания, через которую они подбирают попутчиков. В минтрансе разработали законопроект. Сейчас ведется его доработка с учетом всех поступающих замечаний и предложений, пояснили "РГ" в министерстве.

Тем временем карпулинг идет своей дорогой. Организовать совместную поездку на автомобиле в том или ином виде сейчас предлагают уже не менее десятка сервисов. Среди них, например, inDriver, "Едем.рф", Poputti.com, DubleWay, Bamblio и ряд других. По данным Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК), в 2019 году в России было совершено 35,1 млн поездок,а объем транзакций составил 17,8 млрд рублей. В связи с эпидемией россияне в целом резко снизили мобильность, отметил в беседе с "РГ" руководитель кластера РАЭК Антон Губницын.

"С учетом того, что основные сервисы совместных поездок заработали только в середине июня, и то с ограничениями, мы не ожидаем восстановления спроса в ближайшие месяцы", - говорит он. Тем не менее объемы совместных поездок могут выйти на докризисный уровень уже осенью, считает руководитель отдела комплексного развития НИИ автомобильного транспорта Татьяна Михеева. Причем стимулировать интерес к карпулингу и подтолкнуть развитие этого сектора могла как раз пандемия.

Во-первых, границы закрыты, приходится ограничиваться внутренними направлениями. Карпулинг удобен как раз для относительно коротких путешествий внутри страны. Во-вторых, с точки зрения риска подхватить инфекцию карпулинг гораздо безопаснее самолетов и поездов. В-третьих, шеринг-сервисы экономнее, перечисляет Губницын.

Стоимость поездок с помощью карпулинга в несколько раз меньше поездки на такси. Карпулинг в России выступает как альтернатива межмуниципальным автобусным перевозкам, которые не всегда отвечают стандартам качества, добавляет Михеева.

Карпулинг дешевле такси, комфортнее автобуса, удобен для поездок между городами на сравнительно небольшие расстояния

Поездки с попутчиками предлагают даже несистематизированные сервисы в виде обычной доски объявлений. Есть также неклассические сервисы, как например, inDriver, которые не позиционируют себя как карпулинг, но на деле предоставляют именно такие услуги, говорит Михеева. Представитель сервиса отметил в беседе с "РГ", что "у inDriver нет совместных поездок".

Однако нелегальными такие сервисы назвать нельзя, поскольку, опять же, закона о карпулинге нет. В серой зоне, скорее, оказываются владельцы больших автобусов, которые также ищут клиентов с помощью тех же сервисов карпулинга. "Они объявляют себя легковым четырехместным автомобилем. А на месте отправления оказывается, что пассажиров собирает автобус", - говорит Михеева.