Документ был внесен группой сенаторов и депутатов более трех лет назад и, как отметила вице-спикер СФ Галина Карелова, "шел очень сложно". Один из авторов закона, первый зампред комитета по социальной политике Валерий Рязанский, напомнил, что в Госдуму было направлено порядка 15 проектов об ограничении использования кальянов, вейпов, электронных сигарет и прочего. "Это говорит о том, что тема серьезно взволновала страну, особенно в части использования новых, современных методов доставки никотина в организм. И то, что появилось на рынке достаточно большое количество таких изделий, требовало государственного решения", - сказал он.

Теперь в отношении всей продукции, содержащей никотин, будет действовать тот же порядок, что и для обычных сигарет. Это касается и реализации, и рекламы, и использования. Продажа электронных сигарет и вейпов несовершеннолетним запрещается, в случае сомнения в возрасте покупателя продавец вправе потребовать паспорт. "Более того, мы вводим запрет на продажу на территории РФ любой пищевой никотинсодержащей продукции. Хотя звучит это нелепо, тем не менее, когда на рынок вышли всякого рода леденцы и конфеты, мармелад и фрукты с наполнением никотином, это стало реальностью", - продолжил сенатор. Антитабачные ограничения будут распространяться и на кальяны. Их нельзя будет раскуривать в кафе, ресторанах, в местах общего пользования в многоквартирных домах.

Новые правила использования электронных сигарет и кальянов начнут действовать не сразу - предприятиям общепита парламентарии дали три месяца переходного периода, а торговым центрам и рынкам - полгода.

Еще одна важная новелла этого закона - полный запрет на выпуск и продажу никотинсодержащей продукции, в отношении которой не разработан техрегламент. "К сожалению, сейчас мы уже бьем по последствиям того, что такая норма отсутствует", - отметил Валерий Рязанский. Совет Федерации обратится в правительство с предложением до 1 января 2022 года разработать необходимые технические документы.

Продажа электронных сигарет и вейпов несовершеннолетним запрещается

Также в пятницу сенаторы одобрили поправки об увеличении штрафов за продажу насвая и снюса. Их размер повышен в несколько раз, максимальное наказание - 150 тысяч рублей, а в случае продажи несовершеннолетнему - до 300 тысяч рублей. "Это одна из тем, которую вел Совет Федерации изначально. В прошлом году мы настаивали на запрете (продажи снюса и насвая. - Прим. "РГ"), правительство нас поддержало", - напомнила спикер верхней палаты Валентина Матвиенко. Этот закон вступит в силу сразу после официального опубликования.

В ходе финального заседания весенней сессии сенаторы одобрили более 70 документов. Всего же с начала года было рассмотрено более 300 законов. Члены СФ внесли в Госдуму более 80 законопроектов, часть из которых уже принята. В осеннюю же сессию парламентариев ждет большая работа по реализации положений обновленной Конституции. Предстоит подготовить и принять порядка 100 законов. Сенаторы также помогут регионам привести нормативную базу в соответствие с требованиями Основного Закона.