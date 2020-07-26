В саду у дяди Вани: Бахрушинский музей откроет выставку чеховских пьес

Театральный музей им. А.А. Бахрушина в пространстве зала "Каретный сарай" откроет выставку-инсталляцию "Власть сада", приуроченную к 160-летию со дня рождения Антона Чехова.

Принцип экспозиции интересен: "Дядя Ваня", "Чайка", "Три сестры" и "Вишневый сад" - так будут называться специальные выставочные комнаты Бахрушинского музея, в которых поселятся чеховские персонажи и художественные отражения их настроений.

Экспозиция объединит эскизы и рисунки театральных художников, макеты декораций, афиши и театральные костюмы, мемориальные предметы, а также подлинные фотографии актеров, которые играли в чеховских пьесах XIX-ХХ веков.

Как готовят в музее, современные обитатели этих чеховских миров узнают, какие символические образы часто использовал драматург, как темы, возникшие в одних пьесах Чехова, развивались в его следующих сочинениях, и почему спектакли по Чехову остаются актуальными.

Первых посетителей пригласят 6 августа, работать выставка будет до 25 октября. А уже сейчас морально подготовиться к такому художественному вторжению можно в реальном, не литературном саде - в усадьбе Театрального музея им. А.А. Бахрушина, где каждый год зацветает множество цветов, уникальных деревьев и редких растений. Сегодня это уникальное парковое место в самом центре Москвы. Прежде сад входил в многосложный комплекс, которым являлась городская усадьба землевладельца А.А. Бахрушина с господским домом и хозяйственными постройками - конюшней, погребами, кладовыми... Как свидетельствуют документы, обширный внутренний дворик делился на несколько зон, а пространство сада включало "ухоженные деревья и растения, садовые дорожки и скамейки для отдыха, беседка с верандой, фонтан, в окружении клумб, архитектурно оформленные балюстрады и тумбы со скульптурами и декоративными вазонами с цветами, лестница-переход из одной части парка в другую..." Вкусное описание? Тогда - все в сад!