В Сети появилась видеосимуляция возможного прорыва плотины в КНР

В Сети появилась видеосимуляция возможного прорыва плотины "Три ущелья" из-за необычайно высокого уровня воды в Янцзы, вызванного сильными дождями.

Если воде удастся сломать плотину, то цунами может пройти вниз по Янцзы фактически до Шанхая. В зоне затопления проживают более 360 миллионов человек.

В настоящее время уровень воды в водохранилище перед плотиной находится на пике, сообщает China Three Gorges Corp, управляющая гидросооружением.

Волна в случае прорыва может пойти со скоростью не менее 60 км/ч, а высота затопления составит 15-20 метров, говорится в пояснениях к видеосимуляции. После выхода из горных районов на равнину скорость волны снизится до 35 км/ч, а высота затопления - до 8 метров. Чтобы не допустить катастрофы, увеличен сброс воды с плотины.

Между тем китайские власти предупреждают, что в настоящее время из-за проливных дождей в верховьях Янцзы формируется третий пик наводнений, высокий уровень воды сохранится до начала августа.

Всего в Китае с начала июня от наводнений уже пострадали более 45 миллионов человек в 27 провинциях, 142 человека пропали без вести. Разрушены порядка 35 тысяч домов. Экономический ущерб от наводнений оценивается в 16,5 миллиарда долларов.

ГЭС "Три ущелья" - крупнейшая в мире гидроэлектростанция по установленной мощности (22,5 ГВт). Длина плотины составляет 2 309 метра, высота - 185 метров.