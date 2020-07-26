В Сиэтле произошли самые жесткие столкновения с начала акций протеста движения Black Lives Matter ("Жизни черных имеют значение"). По последним данным, было арестовано 45 манифестантов, 21 полицейский получил ранения, сообщает Reuters.

В полиция заявили, что офицеры использовали нелетальное оружие, пытаясь разогнать тысячи демонстрантов, которые подожгли строительную площадку тюрьмы для несовершеннолетних и здание суда в округе Кинг. Силовики получили ранения в результате ударов кирпичами, булыжниками. Протестующие использовали взрывчатое вещество, бросив его в полицейских, один из которых в тяжелом состоянии доставлен в больницу.

В четверг президент США Дональд Трамп направил подразделения федеральных силовых структур в Сиэтл, вызвав раздражение у местных чиновников и протестующих. Ранее действия федералов в Портленде подверглись резкой критике со стороны демократов в конгрессе, которые утверждают, что офицеры используют чрезмерную силу, пытаясь подавить акции протеста. Прокурор по Западному округу штата Вашингтон Брайан Моран заявил в пятницу, что федеральные агенты размещены в Сиэтле для защиты государственной собственности. Администрация Трампа также направила представителей силовых структур в Чикаго, Канзас-Сити и Альбукерк, штат Нью-Мексико, несмотря на возражения мэров этих городов.