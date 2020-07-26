В США в результате падения самолета на жилой дом погибли три человека

Американские власти заявили, что три человека, в том числе девятимесячный ребенок, погибли и несколько человек получили ранения после того, как в субботу в пригороде Юты разбился небольшой самолет.

По данным Федерального авиационного управления США, Piper PA-32 с шестью пассажирами на борту вылетел из регионального аэропорта Южной долины и врезался в задний двор в жилом районе города Уэст-Джордан в пригороде Солт-Лейк-Сити, сообщает 9 News. Погибли ребенок, пилот и пассажирка самолета. Пожилая женщина находится в критическом, а двухлетний ребенок в стабильном состоянии, сообщила полиция Уэст-Джордан в Twitter.

В результате катастрофы сгорел один дом, еще три дома были повреждены.