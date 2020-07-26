До сегодняшнего дня разрееение на работу выдавалось им исключительно муниципальными органами. После смерти гондольера его лицензия возвращалась городским властям, которые выбирали его преемника из списка претендентов. Чтобы удостоиться чести быть записанным в заветный реестр, необходимо было прослушать курс в школе гондольеров, где обучают иностранным языкам, истории Венеции и этикету, а также пройти "испытание веслом", то есть сдать специальный экзамен. Впредь для получения лицензии необходимо лишь доказать, что в распоряжении семьи имеется гондола, на которой кандидат практиковался в течение последних четырех лет. Чтобы пополнить ряды самой фотографируемой профессии в мире, потомку гондольера придется лишь выдержать практический экзамен по гребле.
По мнению гондольера с 40-летним стажем Роберто Луппи, во всех этих тестах нет большой необходимости. "Сын гондольера обязан быть лучше своего отца, иначе семья потом не отмоется от позора", - утверждает он. Луппи поддерживают коллеги, называющие профессию гондольера искусством, которое останется таковым, только если оно будет передаваться по наследству. Никакие курсы не способны обучить секретам мастерства, которые бережно хранятся в семье потомственных гондольеров, считают они. Сейчас в списке венецианских гондольеров 433 человека, среди которых всего одна женщина - Джорджия Босколо. "Местных гондольеров можно сравнить с муранским стеклом. Либо они родились в Венеции, либо мы имеем дело с подделкой. То, что мы защищаем эту категорию, вовсе не означает, что они будут теперь прикрываться своими привилегиями. Напротив, этим жестом мы подпитываем культуру, которая наполняет дыханием этот уникальный город", - резюмирует президент ассоциации венецианских гондольеров Андреа Балби.