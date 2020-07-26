Городской совет Венеции принял долгожданное решение, которое наделяет одну из самых древних профессий "города на воде" завидной привилегией. Вняв многолетним мольбам местных гондольеров, власти на законодательном уровне признали их службу семейным делом, которое будет передаваться из поколения в поколение как дворянский титул.

До сегодняшнего дня разрееение на работу выдавалось им исключительно муниципальными органами. После смерти гондольера его лицензия возвращалась городским властям, которые выбирали его преемника из списка претендентов. Чтобы удостоиться чести быть записанным в заветный реестр, необходимо было прослушать курс в школе гондольеров, где обучают иностранным языкам, истории Венеции и этикету, а также пройти "испытание веслом", то есть сдать специальный экзамен. Впредь для получения лицензии необходимо лишь доказать, что в распоряжении семьи имеется гондола, на которой кандидат практиковался в течение последних четырех лет. Чтобы пополнить ряды самой фотографируемой профессии в мире, потомку гондольера придется лишь выдержать практический экзамен по гребле.

По мнению гондольера с 40-летним стажем Роберто Луппи, во всех этих тестах нет большой необходимости. "Сын гондольера обязан быть лучше своего отца, иначе семья потом не отмоется от позора", - утверждает он. Луппи поддерживают коллеги, называющие профессию гондольера искусством, которое останется таковым, только если оно будет передаваться по наследству. Никакие курсы не способны обучить секретам мастерства, которые бережно хранятся в семье потомственных гондольеров, считают они. Сейчас в списке венецианских гондольеров 433 человека, среди которых всего одна женщина - Джорджия Босколо. "Местных гондольеров можно сравнить с муранским стеклом. Либо они родились в Венеции, либо мы имеем дело с подделкой. То, что мы защищаем эту категорию, вовсе не означает, что они будут теперь прикрываться своими привилегиями. Напротив, этим жестом мы подпитываем культуру, которая наполняет дыханием этот уникальный город", - резюмирует президент ассоциации венецианских гондольеров Андреа Балби.