Владимир Путин принял Главный военно-морской парад в Санкт-Петербурге

26 июля, в День Военно-морского флота, президент Владимир Путин прибыл на торжества в Санкт-Петербурге и принял Главный военно-морской парад. 46 кораблей, катеров и подлодок показали мощь современного российского флота и подчеркнули неразрывность нашей истории. Уровень оснащенности военного флота постоянно растет, заявил президент на параде. В этом году в его состав будут приняты 40 новых кораблей, а акцент будет сделан на внедрение передовых цифровых технологий и оснащение уникальными гиперзвуковыми ударными комплексами.

На президентском катере с номером "001" Верховный главнокомандующий из резиденции в Стрельне отправился в Кронштадт, где стояли корабли, которые настолько велики и мощны, что не могут пройти в акваторию Невы. "Поздравляю вас с Днем Военно-морского флота", - обратился Владимир Путин с борта катера к экипажам, дружно выстроившимся на палубах. А затем, поприветствовав всех, отправился на рейд Невы, принимать Главный военно-морской парад, традицию проводить который возродил лично несколько лет назад, в 2017 году. "Это не бряцание оружием, это возрождение традиций, которым уже более 100 лет", - пояснил тогда президент.

Особенностью парада в этот раз стало то, что он прошел с соблюдением мер эпидемиологической безопасности, но был не менее зрелищным, чем в прошлые годы. При этом зрители все равно не могли устоять перед желанием посмотреть на новейшие корабли вживую, поэтому на набережных собралось довольно много людей - пришлось даже закрывать на выход станцию метро "Адмиралтейская". Большие экраны транслировали парады, проходящие в других городах: по традиции в День ВМФ они проводятся не только в Санкт-Петербурге. Но впервые в 2020 году - в дагестанском Каспийске и даже сирийском Тартусе.

В Кронштадте в президентской каюте Владимир Путин провел встречу с министром обороны Сергеем Шойгу, главнокомандующим Военно-морским флотом Николаем Евменовым и командующим войсками Западного военного округа Александром Журавлевым.

Из Кронштадта президент на вертолете прилетел в Петропавловскую крепость, откуда на катере обошел парадную линию кораблей на рейде Невы. Перед началом парада главнокомандующий ВМФ адмирал Николай Евменов на комендантской пристани Петропавловской крепости принял доклады командующих флотами и доложил Владимиру Путину о готовности к проведению Главного военно-морского парада. За торжественным смотром президент наблюдал с трибуны на Сенатской площади.

В едином строю прошла историческая и самая современная техника, новые корабли под управлением блестящих флотских экипажей

На трибунах также были ветераны ВМФ, юнармейцы и нахимовцы. В главном военно-морском параде приняли участие самые крупные и мощные корабли Балтийского, Северного, Тихоокеанского, Черноморского флотов и Каспийской флотилии.

Парад всех флотов - зрелище по-настоящему эпическое: 46 кораблей, катеров и подводных лодок, более 40 самолетов и вертолетов морской авиации, более четырех тысяч военнослужащих.

Более трех веков российский флот стоит на страже суверенитета родной страны, твердо отстаивает ее интересы, отметил глава государства, выступая на параде. "Военные корабли под легендарным Андреевским флагом, весь личный состав ВМФ достойно выполняют самые сложные задачи", - оценил он. "В таком безупречном служении нашим людям, нашему Отечеству отражается уникальная морская душа каждого матроса и офицера", - сказал президент.

Россия гордится выдающимися ратными победами великих соотечественников, их свершениями, в числе которых открытие русскими мореплавателями ледового континента - Антарктиды. В этом году отмечается 200-летие этого события.

Россия навсегда обрела славу великой морской державы благодаря героям Великой Отечественной войны, всем поколениям флотоводцев и моряков, корабелам и первопроходцам, отметил Владимир Путин. И историческая преемственность неразрывна, добавил он.

В составе ВМФ России сейчас - корабли с высокоточным оружием, стратегические подводные крейсеры и многоцелевые подлодки, новейшие летательные аппараты, уникальные образцы вооружения и спецтехники, перечислил Верховный главнокомандующий. И уровень оснащенности военного флота постоянно растет. В этом году в его состав будет принято 40 кораблей и судов различных классов, а несколько дней назад на трех российских верфях были заложены еще шесть новых кораблей дальней морской зоны.

"Уникальные преимущества и повышение боевых возможностей флота будут достигаться за счет широкого внедрения передовых цифровых технологий, не имеющих аналогов в мире гиперзвуковых ударных комплексов, беспилотных подводных аппаратов, за счет самых эффективных средств обороны", - подчеркнул президент.

Но главной силой отечественного флота всегда были и остаются люди, заявил Владимир Путин. "Служба на море - не каждому по плечу. Ее выбирают по призванию, по зову сердца... Она требует храбрости, дисциплины, стального духа, умения жить, работать сплоченной флотской командой, хранить верность традициям, законам нерушимого братства", - сказал он.

Глава государства уверен: "Наследники - внуки и правнуки моряков-победителей - никогда не подведут Родину, будут верны заветам великого русского адмирала Павла Степановича Нахимова - мыслить "прежде всего о славе России и родного Флота".

Главный морской парад длился чуть больше часа. В едином строю прошла историческая и самая современная техника, новейшие корабли. В парадном строю были, в частности, десантный катер "Иван Пасько" с ботиком Петра I и почетным караулом моряков в костюмах петровской эпохи, десантные катера с "Катюшей" и танком "Т-34" на борту, ракетные катера и малые ракетные корабли, корвет "Бойкий", фрегат "Адмирал флота Касатонов", подлодка "Санкт-Петербург". А возглавил парадную линию воссозданный первый российский линейный корабль XVI века "Полтава".

Парад завершился пролетом авиации над городом, расцветившей небо в цвета российского флага, и прохождением пешей колонны из 10 парадных расчетов перед Медным всадником - памятником Петру Великому.

После парада глава государства подошел к офицерам на трибуне, кратко поговорил с ними и пожал руки. "Спасибо вам за Военно-морской флот России", - поблагодарил один из них. "Вам спасибо", - ответил Путин.

Прямо в самолете, по дороге из Санкт-Петербурга, президент отдельно поговорил с министром обороны. Глава государства попросил передать слова благодарности всему личному составу, всем, кто участвовал в подготовке. Благодаря активному и серьезному вооружению флота, есть что показать, заметил Шойгу. И все готовились и ждали Главный военно-морской парад, добавил он.

Россия гордится выдающимися ратными победами великих соотечественников, их свершениями

Президент напомнил, как вообще ему пришла идея проводить такие парады несколько лет назад. "Я так же летел в самолете, читал, я люблю, вы знаете, почитывать историческую литературу, - заметил он. - Мне попалась статья о Главном военно-морском параде, который проводился в дореволюционной России на рейде Кронштадта. Я вам прямо с борта позвонил. И после этого началась подготовка Главного военно-морского парада в Петербурге и других акваториях". И теперь это уже стало хорошей традицией, большим праздником не только для военных моряков, но и для всей страны, констатировал Путин.

Шойгу также доложил о ходе выполнения государственной программы вооружения. "Многое сделано. Не так давно вы принимали участие в закладке кораблей дальней морской зоны", - заметил он, добавив, что есть еще ряд вопросов, которые помогут более качественному и объемному выполнению госпрограммы вооружения. Но в открытой части встречи конкретизировать министр не стал.