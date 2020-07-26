Волонтер из Руанды сознался, что поджег собор в Нанте

Новости

В Монголии не подтвердился новый случай чумы 13:35
В Сочи водитель погиб при падении кузова на кабину самосвала 13:25
В водоемы Азово-Донского бассейна проникли три вида вселенцев 13:17
Москва разработала программу по благоустройству районов 13:08
Умер основатель Fleetwood Mac Питер Грин 13:05
Военно-морской парад впервые прошел на Каспийском море 13:05
В Архангельске День ВМФ прошел с участием учебного корабля "Смольный" 13:04
Во Вьетнаме девять человек погибли в ДТП с туристическим автобусом 12:56
В Крыму на теле погибшего ребенка не нашли следов насильственной смерти 12:51
Ученые сравнили распространение оспы викингов и COVID-19 12:45
В Японии за несколько секунд до старта отменили запуск ракеты 12:39
Природное средство от коронавируса обнаружено в водорослях 12:37
Испытания гиперзвуковой ракеты "Циркон" успешно завершаются 12:31
Кандидат медицинских наук назвал отличия COVID-19 от гриппа 12:30
Локальные вспышки коронавируса могут быть "массовой истерией" 12:23
В Крыму пропавшего 3-летнего мальчика наши мертвым 12:14
Задержан водитель, въехавший утром в толпу людей в Берлине 11:48
В ДФО увеличено число пунктов пропуска для въезда по электронной визе 11:45
Рамос пригласил Макгрегора на тренировку "Реала" 11:44
Самый большой Андреевский флаг поднят в главной базе Северного флота 11:37
Путин приветствовал экипажи кораблей перед военно-морским парадом 11:27
В США в результате падения самолета на жилой дом погибли три человека 11:25
Крымчан предупредили о сильных ливнях и шквальном ветре 11:25
В Петербурге начался Главный военно-морской парад в честь Дня ВМФ 11:23
В Сиэтле произошли самые жесткие столкновения с начала акций протеста 11:21
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В России начался бум автотуризма
В России начался бум автотуризма
Иностранцам упростили получение гражданства России
Иностранцам упростили получение гражданства России
Эксперты объяснили все нюансы июльского повышения квартплаты
Эксперты объяснили все нюансы июльского повышения квартплаты
26.07.2020 12:27
Рубрика: В мире

Волонтер из Руанды сознался, что поджег собор в Нанте

Текст: Константин Волков
Выходец и Руанды, который работал в соборе Петра и Павла во французском Нанте, признался в поджоге храма, сообщает телеканал France-3.

39-летний мужчина сознался, что поджег собор в трех местах - под большими и малым органами и у электрораспределительного шкафа. Причины преступления пока неясны.

Волонтер помогал в храме, а в день поджога должен был запереть собор. Как показали записи с камер видеонаблюдения, он вышел из собора через 15 минут после того, как пожарным стали поступать сообщения о возгорании.

Фото: LOIC VENANCE / AFP
Архитектор: Собор в Нанте восстановят за три года

Волонтеру грозит до 10 лет тюрьмы и 150 тысяч евро штрафа.

Как оказалось, нынешнего обвиняемого уже задерживали раньше, но потом отпустили.

В результате пожара в знаменитом Нантском соборе 18 июля всемирно известному храму был нанесен колоссальный ущерб. Погибли витражи времен Людовика XII и большой орган.

Тушение пожара продолжалось более трех часов, к счастью, обошлось без жертв.

Предыдущий пожар в соборе Нанта случился в 1972 году, тогда у него сгорела крыша. Ремонт длился до 1985 года.

В мире Европа Франция

Главное сегодня

Испытания гиперзвуковой ракеты "Циркон" успешно завершаются
СМИ: Домашний интернет подорожает на 10-15 процентов
Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 16 миллионов
Вашингтон усилил давление на подрядчиков "Северного потока-2"
Лидер КНДР закрыл город Кэсон из-за коронавируса
Британский музей расскажет о пандемии через 100 лет
Лидеры ЕС согласовали план спасения европейской экономики