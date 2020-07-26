Волонтер из Руанды сознался, что поджег собор в Нанте

Выходец и Руанды, который работал в соборе Петра и Павла во французском Нанте, признался в поджоге храма, сообщает телеканал France-3.

39-летний мужчина сознался, что поджег собор в трех местах - под большими и малым органами и у электрораспределительного шкафа. Причины преступления пока неясны.

Волонтер помогал в храме, а в день поджога должен был запереть собор. Как показали записи с камер видеонаблюдения, он вышел из собора через 15 минут после того, как пожарным стали поступать сообщения о возгорании.

Волонтеру грозит до 10 лет тюрьмы и 150 тысяч евро штрафа.

Как оказалось, нынешнего обвиняемого уже задерживали раньше, но потом отпустили.

В результате пожара в знаменитом Нантском соборе 18 июля всемирно известному храму был нанесен колоссальный ущерб. Погибли витражи времен Людовика XII и большой орган.

Тушение пожара продолжалось более трех часов, к счастью, обошлось без жертв.

Предыдущий пожар в соборе Нанта случился в 1972 году, тогда у него сгорела крыша. Ремонт длился до 1985 года.