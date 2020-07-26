Врач сборной Украины по футболу умер после заражения коронавирусом

Врач сборной Украины по футболу Антон Худаев умер в возрасте 48 лет из-за осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией.

Как сообщает Украинская ассоциация футбола, смерть наступила в результате остановки сердца. Худаеву был диагностирован коронавирус, а проблемы с сердцем произошли на фоне болезни.

"Отошел в вечность врач национальной команды Украины Антон Худаев. Ему было 48 лет", - говорится в сообщении ассоциации. Он работал в сборной Украины с 2016 года, а также более 20 лет в харьковском "Металлисте".

Как сообщается, вирус поразил 70 процентов легких Худаева, он находился под аппаратом ИВЛ.