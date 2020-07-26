В этом году из 72 подавших заявки только 35 частных клиник допущены к оказанию высокотехнологичной медицинской помощи по госзаказу, в них запланировано лечение 5300 пациентов, рассказала директор департамента организации медпомощи минздрава Екатерина Каракулина на "круглом столе" в Госдуме. Депутаты предложили смягчить критерии отбора.

Они включают наличие коечного фонда для оказания медпомощи в круглосуточном режиме и квалифицированных сотрудников в штате с опытом соответствующей работы не менее трех лет. Глава Комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов считает, что критерии нужно еще раз пересмотреть: так, раньше обязательная госпитализация после некоторых операций составляла две недели, сейчас несколько часов, сами операции стали короче, поэтому дополнительные койки для пациентов в этих случаях стали не нужны. "Когда выделяется финансирование, нужно чтобы в качестве критерия был результат. Мы должны стать гибче", - подчеркнул Морозов.

Председатель ФОМС Елена Чернякова отметила увеличение количества частных клиник, оказывающих услуги в системе обязательного медицинского страхования: если в 2007 году их было всего 253, то в 2020 году на участие заявились 3309, в результате доля негосударственных медорганизаций в системе ОМС достигла 36%. В этом году финансирование из фонда ОМС на них запланировано в размере 148,5 млрд рублей (8% расходов ФОМС). Чернякова подчеркнула, что еще в 2012 году частные клиники были представлены в системе ОМС только в 14 регионах, сегодня - уже во всех регионах за исключением Чукотки и Байконура.