За сутки в России подтверждено 5765 случаев COVID-19

Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев в том числе 24,8% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам:
- Москва 683
- Свердловская область 241
- Ханты-Мансийский АО 192
- Нижегородская область 177
- Санкт-Петербург 175
- Красноярский край 175
- Иркутская область 161
- Мурманская область 158
- Московская область 144
- Алтайский край 140
- Челябинская область 131
- Ростовская область 126
- Ямало-Ненецкий АО 125
- Хабаровский край 122
- Приморский край 111
- Оренбургская область 110
- Ставропольский край 109
- Новосибирская область 109
- Ульяновская область 108
- Омская область 107
- Тюменская область 98
- Саратовская область 97
- Краснодарский край 94
- Воронежская область 91
- Волгоградская область 87
- Кемеровская область 75
- Архангельская область 74
- Пермский край 73
- Республика Коми 66
- Томская область 51
- Сахалинская область 50
- Кировская область 49
- Республика Саха (Якутия) 47
- Костромская область 45
- Чувашская Республика 45
- Ленинградская область 43
- Белгородская область 42
- Республика Карелия 42
- Пензенская область 42
- Республика Дагестан 41
- Самарская область 41
- Тамбовская область 39
- Камчатский край 39
- Ивановская область 38
- Ярославская область 38
- Республика Адыгея 38
- Курганская область 38
- Республика Бурятия 38
- Тульская область 35
- Республика Башкортостан 35
- Астраханская область 34
- Амурская область 34
- Республика Мордовия 33
- Республика Татарстан 32
- Республика Тыва 32
- Курская область 31
- Владимирская область 29
- Рязанская область 29
- Республика Ингушетия 29
- Тверская область 28
- Псковская область 28
- Брянская область 27
- Вологодская область 26
- Орловская область 25
- Удмуртская Республика 25
- Карачаево-Черкесская Республика 24
- Калужская область 23
- Республика Марий Эл 23
- Республика Крым 21
- Смоленская область 19
- Республика Калмыкия 19
- Республика Хакасия 19
- Республика Алтай 18
- Новгородская область 17
- Республика Северная Осетия 17
- Калининградская область 15
- Кабардино-Балкарская Республика 15
- Чеченская Республика 15
- Липецкая область 14
- Магаданская область 12
- Забайкальский край 11
- Еврейская АО 3
- г. Севастополь 3
Всего в России зарегистрировано 812 485 случаев (+0,7%) коронавирусной инфекции в 85 регионах
Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:
- Ненецкий автономный округ, Чукотский автономный округ 0%
- Московская область 0,2%
- Москва, Калужская область, Кабардино-Балкарская Республика, Смоленская область, Липецкая область, Забайкальский край 0,3%
- Республика Северная Осетия, Брянская область, Тульская область 0,4%
- Республика Тыва, Орловская область, Новгородская область, Рязанская область, Курская область, Владимирская область, Республика Дагестан, Калининградская область 0,5%
За последние сутки подтверждено 77 летальных случаев:
- Владимирская область 1
- Ивановская область 4
- Тверская область 2
- Тульская область 4
- Москва 9
- Мурманская область 2
- Санкт-Петербург 9
- Республика Адыгея 2
- Краснодарский край 1
- Волгоградская область 1
- Республика Дагестан 3
- Ставропольский край 3
- Кировская область 4
- Нижегородская область 3
- Пензенская область 1
- Самарская область 1
- Свердловская область 5
- Тюменская область 1
- Ханты-Мансийский АО 4
- Ямало-Ненецкий автономный округ 1
- Алтайский край 4
- Новосибирская область 4
- Омская область 2
- Томская область 1
- Республика Саха (Якутия) 2
- Приморский край 2
- Еврейская автономная область 1
За весь период по России умерло 13 269 человек
За сутки выписано из стационаров 3110 выздоровевших:
- Белгородская область 38
- Брянская область 33
- Владимирская область 8
- Воронежская область 10
- Ивановская область 8
- Калужская область 5
- Костромская область 1
- Курская область 1
- Московская область 227
- Орловская область 5
- Рязанская область 15
- Смоленская область 41
- Тамбовская область 9
- Тульская область 37
- Ярославская область 9
- Москва 306
- Республика Коми 21
- Архангельская область 48
- Вологодская область 55
- Мурманская область 70
- Новгородская область 1
- Санкт-Петербург 79
- Республика Адыгея 15
- Республика Калмыкия 3
- Краснодарский край 48
- Астраханская область 23
- Волгоградская область 3
- Ростовская область 15
- Севастополь 2
- Республика Дагестан 63
- Республика Ингушетия 25
- Кабардино-Балкарская Республика 18
- Карачаево-Черкесская Республика 9
- Республика Северная Осетия - Алания 8
- Ставропольский край 28
- Республика Башкортостан 5
- Республика Мордовия 24
- Удмуртская Республика 8
- Республика Чувашия 46
- Пермский край 14
- Нижегородская область 26
- Оренбургская область 24
- Пензенская область 13
- Самарская область 10
- Саратовская область 30
- Ульяновская область 11
- Курганская область 36
- Свердловская область 126
- Тюменская область 59
- Ханты-Мансийский АО 232
- Ямало-Ненецкий автономный округ 223
- Челябинская область 27
- Республика Алтай 31
- Республика Тыва 59
- Республика Хакасия 8
- Алтайский край 104
- Красноярский край 169
- Иркутская область 19
- Кемеровская область 17
- Новосибирская область 42
- Омская область 2
- Томская область 65
- Республика Бурятия 29
- Республика Саха (Якутия) 60
- Забайкальский край 13
- Камчатский край 15
- Приморский край 93
- Амурская область 4
- Магаданская область 27
- Хабаровский край 128
- Сахалинская область 17
- Еврейская автономная область 7
За весь период пандемии выписано из стационаров России 600 250 выздоровевших