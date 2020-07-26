За сутки в России подтверждено 5765 случаев COVID-19





Распределение по субъектам:

Москва 683 Свердловская область 241 Ханты-Мансийский АО 192 Нижегородская область 177 Санкт-Петербург 175 Красноярский край 175 Иркутская область 161 Мурманская область 158 Московская область 144 Алтайский край 140 Челябинская область 131 Ростовская область 126 Ямало-Ненецкий АО 125 Хабаровский край 122 Приморский край 111 Оренбургская область 110 Ставропольский край 109 Новосибирская область 109 Ульяновская область 108 Омская область 107 Тюменская область 98 Саратовская область 97 Краснодарский край 94 Воронежская область 91 Волгоградская область 87 Кемеровская область 75 Архангельская область 74 Пермский край 73 Республика Коми 66 Томская область 51 Сахалинская область 50 Кировская область 49 Республика Саха (Якутия) 47 Костромская область 45 Чувашская Республика 45 Ленинградская область 43 Белгородская область 42 Республика Карелия 42 Пензенская область 42 Республика Дагестан 41 Самарская область 41 Тамбовская область 39 Камчатский край 39 Ивановская область 38 Ярославская область 38 Республика Адыгея 38 Курганская область 38 Республика Бурятия 38 Тульская область 35 Республика Башкортостан 35 Астраханская область 34 Амурская область 34 Республика Мордовия 33 Республика Татарстан 32 Республика Тыва 32 Курская область 31 Владимирская область 29 Рязанская область 29 Республика Ингушетия 29 Тверская область 28 Псковская область 28 Брянская область 27 Вологодская область 26 Орловская область 25 Удмуртская Республика 25 Карачаево-Черкесская Республика 24 Калужская область 23 Республика Марий Эл 23 Республика Крым 21 Смоленская область 19 Республика Калмыкия 19 Республика Хакасия 19 Республика Алтай 18 Новгородская область 17 Республика Северная Осетия 17 Калининградская область 15 Кабардино-Балкарская Республика 15 Чеченская Республика 15 Липецкая область 14 Магаданская область 12 Забайкальский край 11 Еврейская АО 3 г. Севастополь 3

Всего в России зарегистрировано 812 485 случаев (+0,7%) коронавирусной инфекции в 85 регионах

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:

Ненецкий автономный округ, Чукотский автономный округ 0% Московская область 0,2% Москва, Калужская область, Кабардино-Балкарская Республика, Смоленская область, Липецкая область, Забайкальский край 0,3% Республика Северная Осетия, Брянская область, Тульская область 0,4% Республика Тыва, Орловская область, Новгородская область, Рязанская область, Курская область, Владимирская область, Республика Дагестан, Калининградская область 0,5%

За последние сутки подтверждено 77 летальных случаев:

Владимирская область 1 Ивановская область 4 Тверская область 2 Тульская область 4 Москва 9 Мурманская область 2 Санкт-Петербург 9 Республика Адыгея 2 Краснодарский край 1 Волгоградская область 1 Республика Дагестан 3 Ставропольский край 3 Кировская область 4 Нижегородская область 3 Пензенская область 1 Самарская область 1 Свердловская область 5 Тюменская область 1 Ханты-Мансийский АО 4 Ямало-Ненецкий автономный округ 1 Алтайский край 4 Новосибирская область 4 Омская область 2 Томская область 1 Республика Саха (Якутия) 2 Приморский край 2 Еврейская автономная область 1

За весь период по России умерло 13 269 человек

За сутки выписано из стационаров 3110 выздоровевших:

Белгородская область 38 Брянская область 33 Владимирская область 8 Воронежская область 10 Ивановская область 8 Калужская область 5 Костромская область 1 Курская область 1 Московская область 227 Орловская область 5 Рязанская область 15 Смоленская область 41 Тамбовская область 9 Тульская область 37 Ярославская область 9 Москва 306 Республика Коми 21 Архангельская область 48 Вологодская область 55 Мурманская область 70 Новгородская область 1 Санкт-Петербург 79 Республика Адыгея 15 Республика Калмыкия 3 Краснодарский край 48 Астраханская область 23 Волгоградская область 3 Ростовская область 15 Севастополь 2 Республика Дагестан 63 Республика Ингушетия 25 Кабардино-Балкарская Республика 18 Карачаево-Черкесская Республика 9 Республика Северная Осетия - Алания 8 Ставропольский край 28 Республика Башкортостан 5 Республика Мордовия 24 Удмуртская Республика 8 Республика Чувашия 46 Пермский край 14 Нижегородская область 26 Оренбургская область 24 Пензенская область 13 Самарская область 10 Саратовская область 30 Ульяновская область 11 Курганская область 36 Свердловская область 126 Тюменская область 59 Ханты-Мансийский АО 232 Ямало-Ненецкий автономный округ 223 Челябинская область 27 Республика Алтай 31 Республика Тыва 59 Республика Хакасия 8 Алтайский край 104 Красноярский край 169 Иркутская область 19 Кемеровская область 17 Новосибирская область 42 Омская область 2 Томская область 65 Республика Бурятия 29 Республика Саха (Якутия) 60 Забайкальский край 13 Камчатский край 15 Приморский край 93 Амурская область 4 Магаданская область 27 Хабаровский край 128 Сахалинская область 17 Еврейская автономная область 7

За весь период пандемии выписано из стационаров России 600 250 выздоровевших