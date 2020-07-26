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26.07.2020 10:32
Рубрика: Общество

За сутки в России подтверждено 5765 случаев COVID-19

Текст: Любовь Проценко
Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев в том числе 24,8% без клинических проявлений.


Распределение по субъектам:

  1. Москва 683
  2. Свердловская область 241
  3. Ханты-Мансийский АО 192
  4. Нижегородская область 177
  5. Санкт-Петербург 175
  6. Красноярский край 175
  7. Иркутская область 161
  8. Мурманская область 158
  9. Московская область 144
  10. Алтайский край 140
  11. Челябинская область 131
  12. Ростовская область 126
  13. Ямало-Ненецкий АО 125
  14. Хабаровский край 122
  15. Приморский край 111
  16. Оренбургская область 110
  17. Ставропольский край 109
  18. Новосибирская область 109
  19. Ульяновская область 108
  20. Омская область 107
  21. Тюменская область 98
  22. Саратовская область 97
  23. Краснодарский край 94
  24. Воронежская область 91
  25. Волгоградская область 87
  26. Кемеровская область 75
  27. Архангельская область 74
  28. Пермский край 73
  29. Республика Коми 66
  30. Томская область 51
  31. Сахалинская область 50
  32. Кировская область 49
  33. Республика Саха (Якутия) 47
  34. Костромская область 45
  35. Чувашская Республика 45
  36. Ленинградская область 43
  37. Белгородская область 42
  38. Республика Карелия 42
  39. Пензенская область 42
  40. Республика Дагестан 41
  41. Самарская область 41
  42. Тамбовская область 39
  43. Камчатский край 39
  44. Ивановская область 38
  45. Ярославская область 38
  46. Республика Адыгея 38
  47. Курганская область 38
  48. Республика Бурятия 38
  49. Тульская область 35
  50. Республика Башкортостан 35
  51. Астраханская область 34
  52. Амурская область 34
  53. Республика Мордовия 33
  54. Республика Татарстан 32
  55. Республика Тыва 32
  56. Курская область 31
  57. Владимирская область 29
  58. Рязанская область 29
  59. Республика Ингушетия 29
  60. Тверская область 28
  61. Псковская область 28
  62. Брянская область 27
  63. Вологодская область 26
  64. Орловская область 25
  65. Удмуртская Республика 25
  66. Карачаево-Черкесская Республика 24
  67. Калужская область 23
  68. Республика Марий Эл 23
  69. Республика Крым 21
  70. Смоленская область 19
  71. Республика Калмыкия 19
  72. Республика Хакасия 19
  73. Республика Алтай 18
  74. Новгородская область 17
  75. Республика Северная Осетия 17
  76. Калининградская область 15
  77. Кабардино-Балкарская Республика 15
  78. Чеченская Республика 15
  79. Липецкая область 14
  80. Магаданская область 12
  81. Забайкальский край 11
  82. Еврейская АО 3
  83. г. Севастополь 3
Всего в России зарегистрировано 812 485 случаев (+0,7%) коронавирусной инфекции в 85 регионах

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:

  1. Ненецкий автономный округ, Чукотский автономный округ 0%
  2. Московская область 0,2%
  3. Москва, Калужская область, Кабардино-Балкарская Республика, Смоленская область, Липецкая область, Забайкальский край 0,3%
  4. Республика Северная Осетия, Брянская область, Тульская область 0,4%
  5. Республика Тыва, Орловская область, Новгородская область, Рязанская область, Курская область, Владимирская область, Республика Дагестан, Калининградская область 0,5%

За последние сутки подтверждено 77 летальных случаев:

  1. Владимирская область 1
  2. Ивановская область 4
  3. Тверская область 2
  4. Тульская область 4
  5. Москва 9
  6. Мурманская область 2
  7. Санкт-Петербург 9
  8. Республика Адыгея 2
  9. Краснодарский край 1
  10. Волгоградская область 1
  11. Республика Дагестан 3
  12. Ставропольский край 3
  13. Кировская область 4
  14. Нижегородская область 3
  15. Пензенская область 1
  16. Самарская область 1
  17. Свердловская область 5
  18. Тюменская область 1
  19. Ханты-Мансийский АО 4
  20. Ямало-Ненецкий автономный округ 1
  21. Алтайский край 4
  22. Новосибирская область 4
  23. Омская область 2
  24. Томская область 1
  25. Республика Саха (Якутия) 2
  26. Приморский край 2
  27. Еврейская автономная область 1
За весь период по России умерло 13 269 человек

За сутки выписано из стационаров 3110 выздоровевших:

  1. Белгородская область 38
  2. Брянская область 33
  3. Владимирская область 8
  4. Воронежская область 10
  5. Ивановская область 8
  6. Калужская область 5
  7. Костромская область 1
  8. Курская область 1
  9. Московская область 227
  10. Орловская область 5
  11. Рязанская область 15
  12. Смоленская область 41
  13. Тамбовская область 9
  14. Тульская область 37
  15. Ярославская область 9
  16. Москва 306
  17. Республика Коми 21
  18. Архангельская область 48
  19. Вологодская область 55
  20. Мурманская область 70
  21. Новгородская область 1
  22. Санкт-Петербург 79
  23. Республика Адыгея 15
  24. Республика Калмыкия 3
  25. Краснодарский край 48
  26. Астраханская область 23
  27. Волгоградская область 3
  28. Ростовская область 15
  29. Севастополь 2
  30. Республика Дагестан 63
  31. Республика Ингушетия 25
  32. Кабардино-Балкарская Республика 18
  33. Карачаево-Черкесская Республика 9
  34. Республика Северная Осетия - Алания 8
  35. Ставропольский край 28
  36. Республика Башкортостан 5
  37. Республика Мордовия 24
  38. Удмуртская Республика 8
  39. Республика Чувашия 46
  40. Пермский край 14
  41. Нижегородская область 26
  42. Оренбургская область 24
  43. Пензенская область 13
  44. Самарская область 10
  45. Саратовская область 30
  46. Ульяновская область 11
  47. Курганская область 36
  48. Свердловская область 126
  49. Тюменская область 59
  50. Ханты-Мансийский АО 232
  51. Ямало-Ненецкий автономный округ 223
  52. Челябинская область 27
  53. Республика Алтай 31
  54. Республика Тыва 59
  55. Республика Хакасия 8
  56. Алтайский край 104
  57. Красноярский край 169
  58. Иркутская область 19
  59. Кемеровская область 17
  60. Новосибирская область 42
  61. Омская область 2
  62. Томская область 65
  63. Республика Бурятия 29
  64. Республика Саха (Якутия) 60
  65. Забайкальский край 13
  66. Камчатский край 15
  67. Приморский край 93
  68. Амурская область 4
  69. Магаданская область 27
  70. Хабаровский край 128
  71. Сахалинская область 17
  72. Еврейская автономная область 7
За весь период пандемии выписано из стационаров России 600 250 выздоровевших
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