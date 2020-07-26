Задержан водитель, въехавший утром в толпу людей в Берлине

В Берлине задержали водителя автомобиля, который утром 26 июля въехал в толпу людей на Харденбергплац в районе Шарлоттенбург. В результате наезда пострадали минимум семь человек, трое из них находятся в тяжелом состоянии.

Как написала в своем Twitter полиция Берлина, водитель задержан, ведется расследование причин инцидента. "На данный момент нет признаков того, что он действовал из политических или религиозных побуждений", утверждает полиция.

Для помощи раненым и восстановлении спокойствия были задействованы пожарные и спасательные вертолеты.