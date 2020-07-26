Захарова: Киев сам стал мировой проблемой

Украина сама сделала себя проблемой для всего мира, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в ответ на заявление экс-министра иностранных дел Украины Павла Климкина о том, что "надо сделать Крым проблемой для России". Климкин, комментируя выход Литвы, Латвии и Эстонии из состава СССР в начале 1990-х годов, заявил, "надо превратить Крым во внутреннюю и внешнюю проблему для России".

Как передает РИА Новости, Захарова, высказывания Климкина, указала, что "они уже создали мировую проблему из Украины".