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Рубрика: Происшествия

Тюрьма, прощай сейчас

Заключенных предлагается выпускать из СИЗО сразу после решения суда
Текст: Владислав Куликов
Новый законопроект предлагает ускорить процесс освобождения из СИЗО граждан, которых суд распорядился выпустить. Соответствующую инициативу внес в Госдуму один из депутатов.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Как пояснил разработчик проекта, сегодня в уголовном судопроизводстве широко используется видео-конференц-связь. Заключенный находится в СИЗО или колонии и участвует в процессе.

Фото: Niserin / iStock
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"Особенно часто это происходит в судах апелляционной и кассационной инстанций. Использование систем видео-конференц-связи позволяет существенно экономить ресурсы и средства, затрачиваемые на конвоирование, - говорится в пояснительной записке. - Однако правоприменительная практика складывается таким образом, что в случае вынесения решения об освобождении из-под стражи, освобождении от отбывания наказания лица, участвующего в заседании посредством видео-конференц-связи, фактическое освобождение происходит спустя длительное время: от суток до нескольких месяцев".

Решение об освобождении должно в течение часа прийти в казенный дом по электронным каналам

Задержка вызвана тем, что администрация казенного дома должна получить документы из суда. Причем решение должен привезти фельдъегерь. А если казенный дом находится в тысячах километрах от суда, а такое нередко бывает, то надо ждать, пока приедет нарочный, скажем, из Москвы.

В пояснительной записке приводятся и конкретные примеры. Людмила Б. находилась в следственном изоляторе в Волгоградской области, когда Красноярский краевой суд рассмотрел ее дело в апелляционной инстанции и изменил наказание. Вместо реального срока был назначен условный. Но женщину освободили только через 19 дней, когда пришел документ.

Приговор Виктории Ю. уже успел вступить в силу, и она оказалась в одной из колоний в Краснодарском крае. Однако Четвертый кассационный суд общей юрисдикции, расположенный, кстати, в Краснодаре, освободил ее от наказания. Хоть вроде и недалеко, решение пришло в колонию только через 6 дней.

Поэтому предлагается изменить ситуацию. Поправки предполагают, что в течение часа после вынесения соответствующего решения суда его копия должна быть направлена администрации учреждения посредством электронного документооборота.

"Законопроект направлен на решение проблемы чрезмерно длительного исполнения судебного решения об освобождении подозреваемого, обвиняемого, осужденного из-под стражи", - подчеркивает советник Федеральной палаты адвокатов России Сергей Насонов.

Фото: iStock
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При этом он напоминает, что действующее законодательство исключает ситуации, когда освобождаемый покидает СИЗО или иное учреждение ФСИН в одежде не по сезону, без проездного документа и денежных средств. Иными словами, если суд состоялся вечером и тут же пришел документ, заключенного не выставят в ночь на мороз без денег в летней одежде.

"Подозреваемый или обвиняемый, освобожденный из-под стражи, администрацией места содержания под стражей в случае необходимости обеспечивается бесплатным проездом к месту жительства железнодорожным, автомобильным или водным транспортом, питанием, а также одеждой по сезону. При необходимости ему выдается денежное пособие", - рассказывает Сергей Насонов.

Происшествия Правосудие Тюрьмы Власть Право Уголовное право Тюремная реформа Уголовное законодательство

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