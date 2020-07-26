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26.07.2020 20:56
Рубрика: Общество

Нейробиологи выявили зависимость мелкой моторики от размера мозга

Текст: Ольга Орлова

Ученые из университетов Цюриха и Лейпцига выяснили: чем больше размер мозга у человека либо животного, тем больше продолжительность его развития.

На примере 36 видов приматов было проведено исследование, включающее более 10 тысяч наблюдений, собранных в течение более чем семи лет. Предметом исследования стало полное онтогенетическое развитие манипулятивных навыков с первой недели рождения и до тех пор, пока особи не достигли компетентности навыка взрослого уровня.

Фото: Пресс-служба мэрии Москвы
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У видов с большим мозгом период незрелости оказался длиннее, чем у видов с меньшим мозгом.

И виды с большим мозгом достигают навыковой компетентности позже, потому что они либо начинают позже, должны пройти больше шагов, либо проходят эти шаги медленнее.

Именно поэтому дети медленно осваивают мелкую моторику: в период их незрелости размер мозга еще недостаточно большой. Дети начинают целенаправленно хватать предметы только в возрасте несколько месяцев, а на то, чтобы научиться хорошо управлять мелкой моторикой, например, есть вилкой или завязывать шнурки, им требуется несколько лет.

Верно и обратное: детям с замедленным развитием рекомендуют именно занятия, связанные с мелкой моторикой.

Еще один вывод, к которому пришли исследователи во время своих наблюдений - это строгая последовательность овладения навыками. Каждое последующее более сложное умение полагается на уже освоенные приемы. Причем чем больший размер мозга у взрослого, тем больше времени требуется их детенышам на освоение мелкой моторики.

Причина, полагают ученые, в незрелости мозга при рождении у человека и приматов, мозг продолжает развиваться в процессе роста человека, и этим же объясняется более высокая продолжительность жизни homo sapiens. С другой стороны, именно виды, имеющие большую продолжительность жизни, смогли в ходе эволюции развить большой объем мозга и значительные навыки мелкой моторики.

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