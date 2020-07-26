Российский футбольный сезон 2019/20 наконец-то официально завершен. Последнюю точку в нем поставил питерский "Зенит", прибавивший к чемпионскому титулу еще и победу в Кубке России. В финале турнира, проходившем в Екатеринбурге, подопечные Сергея Семака обыграли будущего новичка Премьер-лиги, подмосковные "Химки" - 1:0.

Несмотря на очевиднейшую разницу в классе, исход матча был решен благодаря удару с пенальти, который реализовал Артем Дзюба. Момент с назначением 11-метрового, кстати, вызвал после матча определенную дискуссию. Разумеется, со стороны проигравших.

- Это ключевой момент, на кону стоит Кубок России. Ребята обращались посмотреть ВАР. Почему-то не смотрели. У меня пенальти вызывает сомнения, - поделился своими мыслями главный тренер "Химок" Сергей Юран.

"Зенит" в четвертый раз завоевал Кубок России и обошел по этому показателю московский "Спартак"

Полузащитник команды Аршак Корян был еще категоричнее, написав в соцсетях, что "Судьи выиграли Кубок". А министр спорта Московской области Роман Терюшков и вовсе заявил, что "Зенит" обыграл "Химки" только при помощи пенальти". Это, конечно, преувеличение, но в любом случае химчанам нужно отдать должное. Да, "чуда не произошло, как выразился Дзюба, но разве могут быть к химчанам какие-то претензии? Тем более в самой концовке подмосковная команда едва не отыгралась: после удара Данилкина "сине-бело-голубых" спасла штанга.

- Ребята выложились на сто процентов, - хвалил команду Юран. - Не хватило опыта. Считаю, что не уступили "Зениту" в борьбе, самоотдаче, желании.

Вообще, в этих компонентах "Химки" демонстрировали силу на протяжении всего турнира. Иначе не было бы по пути к финалу трех побед над представителями Премьер-лиги, "Рубином, "Оренбургом" и "Уралом". Причем "Урал" химчане одолели в гостевом полуфинале, лишив екатеринбуржцев мечты побороться за трофей на родной арене. Так что правильно решили власть предержащие, дав добро "Химкам" играть в следующем сезоне в Премьер-лиге. Напомним, вопрос финансирования, оказавшийся краеугольным, был официально снят с повестки незадолго до финала.

- Думаю "Химки" дадут бой всем грандам, -отметил Терюшков. - Будем собираться с Сергеем Юраном, говорить об усилении.

Что касается "Зенита", питерцы имели все шансы, чтобы не доводить дело до послематчевых споров. И это с учетом того, что чемпион не показал всю свою мощь.

- Видимая легкость сыграла плохую шутку, наша игра стала очень медленной, - признал Сергей Семак. - Второй тайм провели неплохо, прибавили в переходах, не давали создавать сопернику. Естественно, концовка, где у "Химок" был шанс, заставила понервничать. В любом случае ребята молодцы, кто-то выхолощен, кто-то физически подустал, но мы добились результата.

Для рулевого "Зенита" это уже третий трофей в тренерской карьере. Для "Зенита" - юбилейный, 20-й в клубной истории с учетом выступлений в СССР и на международной арене. Непосредственно Кубок России "сине-бело-голубые" взяли уже в четвертый раз, обогнав по этому показателю московский "Спартак". Но до лидеров еще далеко: у "Локомотива" восемь трофеев, у ЦСКА - семь.

Впрочем, вряд ли игроки "Зенита" думали об этих цифрах, когда праздновали очередной успех. Радость была такая, что пострадал даже Кубок. Его разбил Бранислав Иванович, пытаясь передать хрустальную чашу Магомеду Оздоеву. Но зенитовцы из-за поломки не сильно расстроились. Тем более примета хорошая.

А вот сбудется она или нет, станет ясно уже в следующем сезоне. Который совсем не за горами. Матч за Суперкубок, в котором "Зенит" сразится со второй командой Премьер-лиги, "Локомотивом", намечен уже на 7 августа. Встреча пройдет в Москве на домашней арене ЦСКА. А непосредственно чемпионат планируется начать 8 августа.

Еврокубки

По итогам финала Кубка России определились все команды, которые представят нашу страну в европейских турнирах сезона 2020/21.

Прямые путевки в групповой этап Лиги чемпионов получили чемпион России "Зенит" и серебряный призер РПЛ "Локомотив". "Краснодар", занявший третье место, попытается пробиться в основную сетку главного еврокубка, стартовав в третьем раунде квалификации.

Напрямую в Лигу Европы должен был попасть обладатель Кубка России. Но так как трофей достался "Зениту", эта путевка перешла к четвертой команде чемпионата, ЦСКА. "Ростов", замкнувший топ-5, сразится в третьем раунде квалификации.

Ну а больше всего от победы "Зенита" в Кубке выиграло московское "Динамо", которое при стандартном распределении осталось бы без еврокубков. А теперь попытает счастье в квалификации Лиги Европы, начиная со второго раунда.

Между тем

На выходных определился обладатель Кубка Франции. Им стал столичный "Пари Сен-Жермен", одолевший в финале на "Стад де Франс" "Сент-Этьен" - 1:0.

Напомним, чемпионат Франции был завершен досрочно: последние матчи турнира состоялись еще в марте. По результатам на тот момент чемпионом стал "ПСЖ".

А вот финал Кубка все-таки решили доиграть. Парижский суперклуб считался явным фаворитом, но без потерь подопечным Томаса Тухеля обойтись все равно не удалось. Из-за травмы досрочно матч закончил ударный форвард команды Килиан Мбаппе. Теперь его участие в четвертьфинальном матче Лиги чемпионов против "Аталанты" (12 августа) под вопросом.