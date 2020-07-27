В двух крупных городах на западном побережье США - Сиэтле и Портленде - власти официально объявили о "бунтах". Известно, что в первом мегаполисе и столице штата Вашингтон правоохранители за последние дни задержали 47 демонстрантов, от камней, пиротехники и лазерных указок которых пострадали почти 60 полицейских. Второй административный центр в штате Орегон отметился поножовщиной среди протестующих.

Нападения на стражей закона, активистов и беспорядочные вспышки насилия происходят в эти дни по всей территории США. Так, только на минувших выходных машина протаранила толпу демонстрантов в городе Аврора (штат Колорадо), застрелили участника акции в Остине (штат Техас) и сожгли здание суда в Окленде (штат Калифорния).

Между тем, на этой неделе акции протеста в США перешагнули двухмесячный рубеж. За это время власти целого ряда штатов и городов так и не сумели взять под контроль стихийные выступления активистов движения "Жизни черных имеют значение", массовые беспорядки и взрывной рост преступности.