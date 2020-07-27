Александр Овечкин готов к борьбе за победу в Кубке Стэнли

Уже 1 августа стартуют отборочные матчи Кубка Стэнли, в которых участвуют 16 команд. Матчи Восточной конференции будут проходить в Торонто, а Западной конференции - в Эдмонтоне.

Капитан "Вашингтона" Александр Овечкин забросил в НХЛ за карьеру 706 шайб, из которых 48 в текущем сезоне. Фото: Reuters

По регламенту на ближайшую субботу запланирован старт плей-ина. 10 августа пройдет драфт-лотерея, а спустя сутки - старт первого раунда плей-офф. Далее лучшие команды проведут матчи на выбывание, по итогам которых определятся финалисты Кубка Стэнли. Старт финальной серии назначен на 22 сентября.

Одним из претендентов на победу в нынешнем сезоне по праву считается "Вашингтон Кэпиталз", в составе которого блистает Александр Овечкин.

Накануне вылета в Торонто Александр Великий поделился своими эмоциями от рестарта сезона с пресс-службой заокеанской лиги:

- Мы все очень рады, что сможем вновь выйти на лед. Команда полностью готова психологически. Ребята и тренерский штаб отправляются в Торонто с радостью, потому что мы долго были без хоккея и уже соскучились.

Все ли здоровы в команде?

Александр Овечкин: Сейчас мы все свежие. И, отвечая на ваш вопрос, особо отмечу, что это едва ли не впервые, когда в составе нет травм и разных болячек. Не представляете, как мы соскучились по хоккею в плей-офф. Словами передать очень сложно!

Каковы задачи перед командой в решающих раундах Кубка Стэнли?

Александр Овечкин: Кто не ставит перед собой самых высоких целей, тот ничего не добивается. У нас есть хорошая возможность снова выиграть Кубок. Если посмотреть на состав "Вашингтона", то в нем предостаточно талантливых и опытных игроков. Жду не дождусь, когда начнутся матчи.

Также 34-летний Овечкин, занимающий восьмую строчку в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ, отметил, что не думает о бомбардирских потерях из-за приостановки сезона:

- Конечно, приятно пополнять свой бомбардирский счет, достигать значимых рубежей, но сейчас важнее думать о здоровье, о семье, о нашей общей безопасности. Чем более ответственно мы будет подходить к этой ситуации, тем скорее вернемся на лед. Так что о рекордах и прочей статистике я в это время переживаю в последнюю очередь.

Также стоит добавить, что в соответствии с планом возобновления сезона НХЛ все игры пройдут без зрителей по соображениям безопасности в условиях пандемии коронавируса. В связи с этим лига решила максимально порадовать болельщиков яркими телетрансляциями. На играх будут задействованы 32 камеры на каждой арене, что на 12 больше обычного количества. Как сообщает русскоязычная версия официального сайта НХЛ, среди них будет и камера на кране, которую можно будет поднять над площадкой.

Возобновление баталий за океаном "РГ" прокомментировал один из экс-лидеров сборной России, чемпион мира Алексей Яшин:

- Здорово, что началось движение после очень длинной паузы, связанной с пандемией. Безусловно, это не может не радовать всех, кто любит хоккей. Да, есть много "но" и, само собой, командам будет непросто. Но то, что спорт потихонечку начинает возвращаться в нашу жизнь, - сигнал, что мир смог справиться с этим вирусом и скоро жизнь наладится.

По-вашему, чего ждать от концовки сезона?

Алексей Яшин: Упорной борьбы в каждом матче, ну и не исключаю, что будут и неожиданные результаты.

Имеет ли шансы команда Александра Овечкина стать лучшей в лиге?

48 шайб забросил в нынешнем регулярном чемпионате НХЛ Александр Овечкин

Алексей Яшин: Овечкин доказал, что является одним из лучших бомбардиров в истории НХЛ, и от него будет многое зависеть. Я не сомневаюсь в его таланте и хочу пожелать "Вашингтону" удачи.

На днях стало известно, что профсоюз игроков НХЛ после переговоров с МОК и Международной федерацией хоккея решил вернутся на Олимпийские игры в 2022 и 2026 годах. Вы рады?

Алексей Яшин: Хоккейный турнир на Олимпиаде - едва ли не самое лакомое зрелище для всех, кто любит спорт. Надеюсь, что ничто не сможет изменить эти планы.

Тем временем

Министр спорта РФ Олег Матыцин заявил, что у России есть гарантии на проведение чемпионата мира по хоккею 2023 года.

Напомним, в декабре прошлого года исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) единогласно принял рекомендации комитета по соответствию (CRC) и лишил Россию права проводить крупные международные турниры в течение четырех лет. Российская сторона оспорила решение в CAS. Чемпионат мира-2023 по хоккею должен пройти в Санкт-Петербурге.

"Мы сейчас не можем строить планы. Проблема не с WADA, проблема будет, если CAS применит некоторые санкции. Опять же по решению WADA соревнования не будут переноситься оттуда, откуда это финансово и юридически невозможно. Насколько я понимаю, и юридически, и практически права на проведение чемпионата мира защищены. Конечно, многое зависит от Международной федерации хоккея, насколько я знаю, ее позиция очень позитивна", - цитирует Матыцина агентство "Р-Спорт".