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27.07.2020,  
16:09
Текст:  Алексей Брусилов

Аналог "Бумеранга": новую модификацию колесного танка создали в Китае

Китайская военная промышленность создала еще одну модификацию колесного танка для сухопутных войск. В примененных на нем конструкторских решениях военные эксперты находят много общего с "Бумерангом" и "Арматой".

В настоящее время эта боевая машина проходит испытания на одном из полигонов.

Официальной информации о ней нет, но, судя по обнародованным фотоматериалам, у новинки серьезно усилена броневая защита, которая, как предполагается, теперь способна выдержать прямые попадания снарядов малокалиберных автоматических пушек.

В башне, а она, по всей видимости, необитаемая, уставлено 105-мм орудие с автоматом заряжания, аналогичное тому, что применяется в новом китайском танке Тип 15.

Находящийся в корпусе экипаж получает информацию с двух стабилизированных многоканальных прицелов, снабженных телевизионными, тепловизионными камерами и лазерными дальномерами.

Фото: ООО "Военно-промышленная компания"
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Имеется также дистанционно управляемая 12,7-мм пулеметная установка, ранее проходившая испытания для экспортного основного боевого танка VT-4.

Ожидается, что этой бронетехникой в общевойсковых бригадах Народно-освободительной армии заменят старые машины огневой поддержки, известные как PTL02.

Вероятно, как обычно бывает в КНР, создадут и специальный экспортный образец.

Кроме того, на этой же платформе появится модификация колесной боевой машины пехоты с необитаемым боевым модулем, вооруженным 30-мм орудием и управляемым противотанковым комплексом - скорее всего, - HJ-11 с лазерной системой наведения или китайским аналогом "Джавелина" - HJ-12. Этот вариант также предложат зарубежным заказчикам.

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Фото: Пресс-службы Западного военного округа
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