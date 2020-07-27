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27.07.2020 16:24
Рубрика: Экономика

Аптеки обяжут указывать на вывесках принадлежность к ИП

Текст: Елена Манукиян

Минздрав планирует расширить перечень аптечных организаций. Готовится соответствующий приказ ведомства. Помимо аптек, аптечных пунктов и аптечных киосков теперь в вывесках и фирменном наименовании будут выделены аптеки индивидуальных предпринимателей. Разница в том, что статус ИП присваивается физическому лицу, а не организации. Поэтому разрешение на ведение фармацевтической деятельности получает определенный человек.

Фото: Екатерина Забродина
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Не так давно разрешился судебный спор по поводу права индивидуальных предпринимателей нанимать работников. Выиграл его владелец аптеки в Уфе. Как заметила в интервью "РГ" исполнительный директор Аптечной гильдии Елена Неволина, ситуация не однозначная. "Например, медработник, получивший лицензию, только лично может осуществлять медицинскую деятельность, а вот с фармацевтами, выходит, суд решил иначе", - подчеркнула она. Однако открытым остается вопрос о том, может ли индивидуальный предприниматель создавать аптечную сеть. Все это теперь должны решить законодатели.

Еще одним новшеством в делении аптечных организаций станет статус структурного подразделения медицинской организации. "На сегодняшний день эти аптеки оказались вне правового поля, поскольку их приравняли к обычным аптекам и стало возникать много вопросов при проведении контрольных мероприятий", - пояснила Неволина. В Росздравнадзоре насчитали более 2,5 тысячи таких аптек, причем многие вправе самостоятельно готовить индивидуальные лекарства. Планируется, что отдельно будут выделены те из них, которые могут изготавливать радиофармацевтические медпрепараты.

Согласно проекту будущего приказа Минздрава, аптечные пункты и аптечные киоски должны остаться самостоятельными фармацевтическими торговыми точками. А их главное отличие от аптек будет заключаться в перечне лекарств, разрешенных к отпуску, ряде сопутствующих услуг и длинном списке нормативных требований. Так, например, аптечный киоск, как и сейчас, сможет продавать только те лекарственные препараты, которые разрешены к безрецептурному отпуску. А из-за отсутствия, например, отдельного санузла для сотрудников аптека будет считаться аптечным пунктом: сегодня они часто встречаются внутри торговых центров.

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