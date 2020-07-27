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27.07.2020 13:55
Рубрика: Культура

Артисты Мариинского театра впервые после пандемии выступят в Москве

Текст: Наталья Лебедева
Впервые после долгого карантина солисты, оркестр и хор Мариинского театра под руководством маэстро Валерия Гергиева выступят в Москве. На сцене Концертного зала им. Чайковского они представят оперу "Сельская честь" Пьетро Масканьи.
Фото: Александр Демьянчук/ТАСС Фото: Александр Демьянчук/ТАСС
Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

"Гастроли коллектива в Зале Чайковского станут первым крупным оперным событием в Москве. Главные партии исполнят звезды Мариинского театра Екатерина Семенчук, Нажмиддин Мавлянов и Роман Бурденко", - сообщила пресс-служба филармонии.

Фото: Пресс-служба Московской филармонии
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Мариинский театр стал одним из первых российский федеральных театров, который открыл двери для публики. В рамках фестиваля "Звезды белых ночей" долгожданные концерты для зрителей прошли уже 20 июня.

Также Мариинский театр одним из первых отправился на зарубежные гастроли в Италию. В понедельник, 27 июля, коллектив Мариинки выступит на фестивале в Равенне. А на 29 июля запланировано выступление на фестивале в Равелло.

Московская филармония тоже готова открыться для первых зрителей. 7 августа на сцене Зала Чайковского первый концерт дадут пианист Денис Мацуев и Российский национальный молодежный симфонический оркестр под управлением Валентина Урюпина.

Напомним, что согласно указу мэра Москвы Сергея Собянина, с 1 августа смогут начать работу столичные театры и концертные залы, в которых не более 3 тысяч посадочных мест. Однако зрительные залы могут быть заполнены лишь наполовину.

Культура Театр Музыкальный театр Персона: Валерий Гергиев

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