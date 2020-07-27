Баллы ЕГЭ выросли по сравнению с результатами прошлых лет

Ограничения из-за пандемии не привели к ухудшению результатов ЕГЭ в 2020 году. Опасения, связанные с тем, что будут провалы в знаниях выпускников, не оправдались. Более того, по сравнению с результатами прошлых лет средние баллы ЕГЭ даже выросли. Об этом рассказал министр просвещения Сергей Кравцов, выступая на брифинге в правительстве.

- Сегодня мы можем говорить, что экзамен прошел максимально объективно, никаких утечек в материалах ЕГЭ не было, - рассказал Сергей Кравцов. - Мы сопоставили средний балл ЕГЭ за 2020 год со средними баллами по предметам в период с 2016 по 2019 годы. Результаты единого госэкзамена действуют в течение 4-х лет, поэтому это абсолютно репрезентативная выборка. По русскому языку средний балл составил 71,6. А по итогам четырех предыдущих лет он же - 69,3. То есть мы видим повышение более чем на 2 балла. По профильной математике средний балл в этом году 53,9. А по итогам 4-х лет он составил 49,6 - повышение на 4 балла. Повысился балл по физике, информатике, истории, географии, обществознанию, литературе. А что касается химии, здесь ситуация штатная. В этом году средний балл составил 54,4 а по итогам четырех лет - 54,3. То есть мы видим стабильность результатов по химии. Можно сделать вывод: никаких срывов, сбоев в проведении ЕГЭ не было.

По словам министра, за все время дистанционного обучения образовательный процесс не останавливался ни на миг. Это в первую очередь заслуга учителей. Все опасения по поводу срыва подготовки детей к ЕГЭ не подтвердились. Время проведения ЕГЭ было определено правильно: вспышек заболевания в ходе ЕГЭ не допущено.