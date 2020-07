Beat Film Festival объявил фильм открытия и программы

Международный фестиваль документального кино о новой культуре Beat Film Festival откроется в киноцентре "Октябрь" в ночь c 31 июля на 1 августа. В этом году фестиваль переносил сроки проведения и настолько "раскочегарил" своих поклонников, которых у него не мало, что они уже не могут дождаться, когда же увидят новинки. Тем временем, сегодня фестиваль обнародовал релиз о том, что откроется фильмом "Кит Харинг: Вундеркинд стрит-арта".

"Эта лента посвящена жизни одного из ярчайших представителей американского поп-арта и уличного искусства, символа свободы и безумия Нью-Йорка 1980-х. Харинг украшал своими граффити переходы метро, рисовал на теле Грейс Джонс, делал костюмы для Мадонны, приятельствовал с Энди Уорхолом и Жаном-Мишелем Баския. К 25 годам он был во всех журналах, а в 31 его не стало - но остались тысячи его жизнерадостных работ, которые вошли в язык поп-культуры наравне с принтами Уорхола и логотипом I love NY", - говорится в сообщении Beat Film Festival. Премьеру, что пройдет при поддержке Каро. Арт, задумано начать в первые минуты 1 августа - даты, когда кинотеатры Москвы официально откроются для зрителей.

Офлайн-показы Beat Film Festival также пройдут в летнем кинотеатре Garage Screen, Центре документального кино, Москино Музеон и Каро Эрмитаж. Организаторы обещают, что все площадки фестиваля будут отвечать требованиям социального дистанцирования и другим мерам безопасности.

Несколько дней назад Beat Film Festival объявил свой главный Национальный конкурс и полный список программ, в том числе музыкальную, а также - совместную с летним кинотеатром Garage Screen.

В рамках Национального конкурса Beat Film Festival зрители смогут увидеть кинопроект "Весна", собравший 14 историй людей, которые смогли вынести из весеннего опыта самоизоляции нечто важное и ценное, полнометражный фильм о поклонниках аниме, комиксов и других представителях российского гик-сообщества "Вторичный мир" и ленту "Без спектакля" об одном из самых громких театральных проектов последних лет - постановке "Родина" в Центре им. Мейерхольда. В программу также вошли короткометражные фильмы о современной молодежной культуре: хроники российского скейтбординга от первого кубка Союза в 1991 году до наших дней ("Флип"); история объединения диджеев Flammable Beats, приучивших московскую клубную публику к соулу, фанку и хип-хопу ("Коробок спичек"); зарисовка о жизни в обществе цензуры от известной граффити-команды A.D.E.D. (Wasted).

Кроме того, в конкурсе представлены работы о музыке: "Landscapes of Rivers (and other ways to speak with yourself)" - о жизни музыкантов-аутсайдеров и "Кейджи Хайно" о японской легенде экспериментального рока, а также лента о театре-студии "Круг II", работающей с особенными актерами ("Игра в Мусор").

Партнер Национального конкурса - Москино: кинотеатры сети станут площадками для премьерных показов фильмов программы. Москино вручит специальный приз за лучшее отображение актуальных тенденций культуры и героев Beat Film Festival в современной Москве.

Расскажем в двух словах о фильмах, которые можно будет посмотреть на фестивале, в частности. В музыкальной программе. Лента "Сон Макса Рихтера" погружает 8-часовой альбом главного героя "Sleep". Живое исполнение зрители слушали лежа в кроватях, находясь на грани между сном и бодрствованием. Картина "Майкл Хатченс: Mystify!" - биография харизматичного фронтмена австралийской группы INXS, исследующая траекторию его жизни, закончившейся самоубийством и одновременно воскрешающая дух рок-сцены 1980-х.

Фильм "Throbbing Gristle: Другой, такой же, как я" раскрывает малоизвестные подробности становления банды Дженезиса Пи-Орриджа. "White Riot" рассказывает о буйной панк-сцене Британии 1970-х на примере The Clash, Buzzcocks, Sham 69 - и протестной энергии, которой были заряжены музыканты, выступавшие против расизма. "Аполло" - фильм, место действия которого - гарлемский концертный зал, ставший символом афроамериканской музыки. Спецпоказ "Аполло" на Beat Film Festival пройдет в партнерстве с онлайн-кинотеатром Amediateka. Фильм "Swans: Where Does a Body End?" вместил в себя 40 лет истории легендарной группы Swans и ее лидера Майкла Джиры.

Можно смело рекомендовать зрителям не пропустить такие работы, как "Последние и первые люди" - это лента исландского композитора Йохана Йоханнссона, экранизация фантастического романа 1930 года о конце человечества и озвученная Тильдой Суинтон. После премьеры на фестивале фильм выйдет в ограниченный прокат в нашей стране.

"Разбитый нос, пустые карманы" - фильм-хэппенинг, устроенный режиссерами-экспериментаторами Биллом и Россом Тернерами. "Американский сектор" - путешествия режиссеров-исследователей Пачо Велеса и Кортни Стивенс по США в поисках фрагментов Берлинской стены. "Крестон" - лента о коммуне рэперов, поселившейся в глуши Колорадо и подающей сигналы вовне через приложения Soundcloud и Инстаграм. На фестивале пройдут сессии вопросов и ответов c режиссерами, организованные при поддержке Посольства США.