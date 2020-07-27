Британский министр проведет две недели в карантине после посещения Испании

Решение британского правительства ввести двухнедельный карантин для всех, побывавших в Испании, коснулось и самих членов кабинета министров. Как оказалось, министр транспорта Грант Шэппс в настоящее время отдыхает со своей семьей в пиренейском королевстве.

Особую изюминку данной ситуации придает то, что именно его ведомство объявило введении новых ограничительных мер. А произошло это, когда сам Шэппс только-только ушел в отпуск. Впрочем, он уже успел переговорить с главой МИД Британии Домиником Раабом и согласиться с необходимостью этих мер.

Лейбористы уже отметили несогласованность действий правительства консерваторов. "Это говорит о том, что нужно знать об этом правительстве", - прокомментировал произошедшее телеканалу Sky News Джонатан Эшворт, госсекретарь по вопросам здравоохранения в теневом правительстве.

Напомним, ранее из-за многочисленных вспышек коронавируса в Испании Лондон принял решение ввести 14-дневный карантин для всех, возвращающихся из пиренейского королевства.

Аналогичные меры предприняли власти Бельгии, Норвегия ввела 10-дневный карантин. Во Франции рекомендуют своим гражданам вернуться на родину и пройти тест на COVID-19. При этом все четыре страны призывают не ездить в ближайшее время в Испанию или хотя бы в отдельные ее регионы. В первую очередь, речь идет о Каталонии, где выявлено больше всего случаев в последние дни.