Бывшая супруга Элтона Джона подала на него крупный денежный иск

Бывшая жена сэра Элтона Джона Рената Блауэл утверждает, что её бывший супруг нарушил условия развода в 1988 году, где стоял запрет на публичное обсуждение их брака и совместной жизни, сообщает MainOnline.

После многократных нарушений со стороны британского певца Рената, несмотря на все попытки скрыть свою личность, решила подать на него судебный иск.

Ради сокрытия факта прежнего брака с Элтоном Джоном Рената изменила своё имя, внешность и даже купила дом на имя подруги, а знакомым сообщила, что эмигрирует в Германию, хотя на самом деле оставалась жить в Великобритании. В результате принятия таких мер до недавнего времени "она жила тихо и уединенно" в деревне с новым супругом, и её даже перестали узнавать как бывшую жену Элтона Джона.

В числе примеров нарушения давней договоренности между бывшими супругами называются упоминание о ней в мемуарах певца "Я", фильме "Рокетмен" (2019) и пост в Instagram Элтона, опубликованный в 2017 году со следующим содержанием: "Я так рад, что возвращаюсь в Австралию с серией концертов. Много лет назад я выбрал Австралию для свадьбы с замечательной женщиной, к которой испытываю любовь и восхищение. Я больше всего на свете хотел быть хорошим мужем, но я отрицал, кто я есть на самом деле, что вызывало у моей жены печаль, а у меня - огромное чувство вины и сожаления".

По большей части именно выход байопика вызвал у Блауэл "разрушительный психический рецидив" с "повторяющимися кошмарами, агорафобией, тревогой, депрессией и страхом", что требует постоянной дорогостоящей медицинской помощи.

Адвокат Ренаты Исраэль Хиллер говорит: "Она неоднократно просила его не упоминать о ней на людях. Она хочет обеспечить свою личную жизнь, что оказывает большое влияние на ее психическое здоровье".

Хиллер добавил, что госпожа Блауэл надеется "урегулировать иск в частном порядке и полюбовно, если это возможно". Адвокат также поведал, что бывшая супруга Элтона узнала о выпуске мемуаров буквально за несколько дней до их публикации и настаивала на исключении отрывков о ней, но певец якобы отказался выполнять её просьбу.

Возможно, Ренату также оскорбили отрывки из мемуаров Джона, в которых он утверждал, что не изъявлял желания стать родителем, пока не встретил своего нынешнего мужа Дэвида Ферниша. По утверждению Блауэлл, это не соответствует действительности, так как они пытались завести детей. А фильм "вводит в заблуждение и оскорбляет" ее, так как изображает их брак как фиктивный.

В качестве возмещения ущерба по этому делу названа сумма в размере трех миллионов фунтов стерлингов. Хотя сам адвокат бывшей супруги Элтона отметил, что в их судебном иске "нет никакой цифры или конкретной суммы", а цифра была взята из какой-то предыдущей переписки между сторонами.

Адвокаты Элтона Джона утверждают, что многие аспекты их брака уже были достоянием общественности на момент развода, ответственность за психическое здоровье госпожи Блауэл невозможно возложить на Джона, так как эти проблемы существовали задолго до выхода фильма "Рокетмен" и мемуаров певца, да и сам Джон якобы не знал о состоянии здоровья бывшей жены.