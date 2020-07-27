Цена золота впервые с 2011 года обновила рекорд

На нью-йоркской бирже Comex цена золота достигла 1911, 7 доллара за тройскую унцию. Как сообщает РБК, по состоянию на 04:45 мск, цена выросла на 0,8 процента к уровню закрытия предыдущей сессии. В последний раз унция золота стоила выше 1910 долларов в сентябре 2011 года. Тогда за унцию давали 1923,7 доллара.

В начале этого года из-за массового введения карантинных мер для недопущения распространения коронавируса золото начало стремительно дешеветь. В начале марта его цена рухнула c 1700 до 1450 долларов за унцию. Только в начале июля его цена выросла до 1781 доллара за тройскую унцию.

По оценке международных экспертов, в нынешнем году средняя цена золота может составить 1637 доллара за унцию.