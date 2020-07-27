Чемпион мира по биатлону Шипулин вместе с семьей заразился коронавирусом

Чемпион мира по биатлону Антон Шипулин рассказал о том, что он и его семья заразились коронавирусом.

Шипулин завершил спортивную карьеру в 2018 году. В 2019 году он победил на довыборах депутатов Госдумы в Свердловской области.

"Многие из вас знают, что моя семья сейчас в Сочи. О том, что жена и дети приболели, тоже знаете. Отношения у нас с вами доверительные, поэтому решил рассказать все сам. В этом году отправил Луизу с детьми и тещей в Сочи, чтобы они отдохнули, покупались в море, пока я работаю в Москве. Приезжал к ним только на выходные. Сначала заболела наша малышка Мира: поднялась температура до 39, других симптомов не было. Потом с температурой слег я, следом - теща и жена. Нас это насторожило, и мы на всякий случай сдали тест на коронавирус", - написал Шипулин в своем аккаунте в Instagram.

"Результат, увы, положительный. У всех кроме Димы врачи диагностировали COVID-19. Мира, я и теща переносим болезнь в легкой форме, Луизу госпитализировали. Очень надеюсь, все восстановимся быстро. А пока находимся на самоизоляции", - добавил Шипулин.

Он призвал всех быть как можно аккуратнее из-за того, что на отдыхе у моря сейчас находится большое количество людей.

"Российские курорты сейчас переполнены. По своему опыту говорю вам - в Сочи яблоку негде упасть! Людей просто тьма. Ни о какой социальной дистанции и говорить не приходится. Поэтому если вы решили отдохнуть на море, то будьте в 10 раз внимательнее и осторожнее. А вообще лучше побыть дома", - написал он.