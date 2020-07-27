Чемпион мира по биатлону Шипулин вместе с семьей заразился коронавирусом

Новости

Умер знаменитый японский дизайнер Кансай Ямамото 12:37
Ураган разрушил часть стены на границе США с Мексикой 12:36
АвтоВАЗ анонсировал новый Largus Cross 12:34
Авторы "Проклятой" готовятся к съемкам второго сезона 12:34
Мошенники дистанционно украли у пенсионеров один миллион рублей 12:23
Итальянский город потребовал у Германии компенсации за корабли Калигулы 12:21
В Саратове задержали собачницу, покусавшую полицейского 12:20
Минск: ЦИК обнародовал данные о количестве избирателей на выборах президента 12:15
Появилась информация о состоянии попавшей в больницу Кондулайнен 12:14
В Парке Горького отреставрируют народную обсерваторию 11:59
Вильфанд: Наступает самая жаркая пятидневка года 11:51
Напавшим на полицейских мурманским подросткам дали условные сроки 11:47
Новейший комплекс РЭБ "Палантин" поступит на вооружение ВВО 11:47
В Удмуртии подросток насмерть разбился на велосипеде 11:43
Проект по обжалованию проверок через Госуслуги заработает в августе 11:43
В Уфе при перестрелке у бара пострадал человек 11:38
Синоптики предупредили о смерчах на Черноморском побережье 11:36
Лукашенко рассчитывает на урожай зерна минимум в 9,5 млн тонн 11:35
В столичных парках начали борьбу с борщевиком Сосновского 11:25
Ведущая "Дома-2" прокомментировала участие в проекте Ларисы Гузеевой 11:25
Показатель лояльности к мобильным операционным системам снизился 11:19
Мишустин: Борцов с лесными пожарами обеспечат бесплатным питанием 11:19
В Забайкалье заболеваемость COVID-19 снизилась на 56,3% 11:14
Марат Хуснуллин: Готовность 7-го участка трассы "Таврида" - 95 процентов 11:12
Житель Петербурга проплывет 75 километров по Ладожскому озеру 11:09
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В России начался бум автотуризма
В России начался бум автотуризма
Как оформить и использовать маткапитал в 2020 году
Как оформить и использовать маткапитал в 2020 году
Эксперты объяснили все нюансы июльского повышения квартплаты
Эксперты объяснили все нюансы июльского повышения квартплаты
27.07.2020 11:22
Рубрика: Спорт

Чемпион мира по биатлону Шипулин вместе с семьей заразился коронавирусом

Текст: Максим Домчев
Чемпион мира по биатлону Антон Шипулин рассказал о том, что он и его семья заразились коронавирусом.

Шипулин завершил спортивную карьеру в 2018 году. В 2019 году он победил на довыборах депутатов Госдумы в Свердловской области.

Фото: Владимир Песня / РИА Новости
Фигуристка Анастасия Шпилевая рассказала, что переболела коронавирусом

"Многие из вас знают, что моя семья сейчас в Сочи. О том, что жена и дети приболели, тоже знаете. Отношения у нас с вами доверительные, поэтому решил рассказать все сам. В этом году отправил Луизу с детьми и тещей в Сочи, чтобы они отдохнули, покупались в море, пока я работаю в Москве. Приезжал к ним только на выходные. Сначала заболела наша малышка Мира: поднялась температура до 39, других симптомов не было. Потом с температурой слег я, следом - теща и жена. Нас это насторожило, и мы на всякий случай сдали тест на коронавирус", - написал Шипулин в своем аккаунте в Instagram.

"Результат, увы, положительный. У всех кроме Димы врачи диагностировали COVID-19. Мира, я и теща переносим болезнь в легкой форме, Луизу госпитализировали. Очень надеюсь, все восстановимся быстро. А пока находимся на самоизоляции", - добавил Шипулин.

Он призвал всех быть как можно аккуратнее из-за того, что на отдыхе у моря сейчас находится большое количество людей.

"Российские курорты сейчас переполнены. По своему опыту говорю вам - в Сочи яблоку негде упасть! Людей просто тьма. Ни о какой социальной дистанции и говорить не приходится. Поэтому если вы решили отдохнуть на море, то будьте в 10 раз внимательнее и осторожнее. А вообще лучше побыть дома", - написал он.

В регионах Спорт Спортивная жизнь Спортсмены Спорт Биатлон Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь ЮФО Краснодарский край УрФО Свердловская область Екатеринбург Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Путин и Зеленский обсудили по телефону внутриукраинское урегулирование
Вильфанд: Наступает самая жаркая пятидневка года
Цена золота впервые с 2011 года обновила рекорд
В СК назвали регионы с наибольшим количеством налоговых преступлений
Новая статья о налоговом мошенничестве может появиться в УК РФ
Церемония вручения "Золотого мяча" не состоится впервые за 64 года
У семи хоккеистов ЦСКА выявлен коронавирус