Число жертв коронавируса в мире превысило 650 тысяч. Об этом свидетельствуют данные университета Джонса Хопкинса, собирающего статистику по COVID-19.

Как отмечается на сайте университета, от вызванных коронавирусом осложнений скончались 650 029 человек, вылечились 9 439 204 человека, общее число зарегистрированных случаев инфицирования составило 16 330 977.

Больше всего заболевших в США (4 262 674), Бразилии (2 419 091) и Индии (1 435 616). По числу жертв первое место занимают США (147 143), далее следуют Бразилия (87 004) и Великобритания (45 844).

По словам генерального директора ВОЗ Тедроса Адханома Гебрейесуса, пандемия коронавируса является самой серьезной из глобальных чрезвычайных ситуаций, когда-либо объявлявшихся Всемирной организацией здравоохранения. И в настоящее время она только усиливается.