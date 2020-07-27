"Этим летом спрос на уличные бассейны превысил все ожидания, практически все модели закончились уже к концу июня", - сообщили в компании СоюзБассейнТорг. Разобрали сделанные запасы и в компании Бассейн.ру. "Тот объем, что мы планировали продавать все лето, закончился в начале июня, и на рынке возник дефицит бассейнов", - заявили в магазине.
Самыми популярными стали каркасные модели бассейнов (состоят из металлического каркаса и чаши) средних размеров. Стоимость зависит от габаритов и производителя - в среднем она составляет от 10 до 30 тысяч рублей. Пользуются спросом также сборные морозоустойчивые бассейны.
Покупкой бассейнов этим летом россияне интересовались примерно в четыре раза больше, чем в прошлом году, рассказывают в пресс-службе компании "Яндекс.Маркет". В среднем клиенты сервиса готовы заплатить за товар 8,8 тыс. рублей.
"Высокий рост спроса на бассейны может быть связан как с жаркой погодой в некоторых регионах России (так, жара всю весну и большую часть лета стояла в Западной Сибири, на Урале, а сейчас переместилась на север европейской и азиатской территории, захватив даже Якутию. - "РГ"), так и с эпидемиологической обстановкой и ограничениями в сфере туризма. Россияне стали больше времени уделять обустройству дачных участков и даже созданию курортных зон в своих загородных домах. Таким образом они получили собственное безопасное место для купания", - пояснили в компании.
Покупка бассейна для некоторых стала своего рода утешением в случае несостоявшейся летней поездки в отпуск к морскому побережью, полагает руководитель направления "Спорт" интернет-магазина "Озон" Мария Сальникова. В магазине отмечают бум покупок надувных бассейнов больших размеров - их продажи выросли почти в четыре раза (год к году). Многие выбирают модели с фильтрами и насосами в комплекте.
Растут также продажи детских бассейнов, надувных кругов и нарукавников для безопасного пребывания на воде. Дополнительно покупают различные аксессуары для летнего отдыха, включая лежаки и тенты для защиты от солнца.
Многие с нетерпением ждали и открытия бассейнов в фитнес-клубах. По данным Ассоциации операторов фитнес-индустрии, открыться после снятия ограничений в июне смогли более 90% столичных фитнес-клубов и до 70% по стране. В Москве посещаемость бассейнов (в составе клубов) находится в пределах 60-70%, рассказала глава консалтингового агентства в сфере фитнеса Светлана Андреева. У некоторых клубов наблюдается полная загрузка. По словам Андреевой, в Московской области загрузка клубов - в пределах 50%. В них действует ограничение на посещение бассейнов для клиентов в возрасте старше 65 лет.
"В некоторых физкультурно-оздоровительных комплексах спрос высокий и записываться в водную зону необходимо не менее чем за две недели, - говорит директор по фитнесу и операционному направлению сети клубов X-Fit в России Ирина Троска. При этом в некоторых объектах сети остаются свободные места даже при условии ограничения по количеству людей, которые могут единовременно заниматься в бассейне. В целом, по ее словам, бассейны сети справляются с потоком клиентов.
"У нас бассейны относительно небольшие, поэтому в часы пик мы были вынуждены вести предварительную запись для соблюдения ограничений, установленных рекомендациями Роспотребнадзора", - сообщил управляющий сети CityFoxFitness (Тюмень) Алексей Карандаев. В области до сих пор действует запрет на занятия в группах, поэтому клиентам недоступна аквааэробика.
О полной заполняемости бассейнов сообщили в фитнес-клубе Universal Fit. Для безопасности клиентов вода проходит несколько сложных этапов очистки, включая кварцевание, ультрафиолет, хлорирование, активный кислород. Специалисты дополнительно проводят проверку показателей безопасности (кальциевая жесткость, кислотно-щелочной баланс). При этом бассейны остаются одним из самых безопасных мест для посетителей фитнеса именно благодаря системе очистки воды, отмечает Светлана Андреева. Некоторые крупные игроки рынка предлагают посетителям бассейны с морской водой. Но и она проходит несколько серьезных этапов очистки.
А вот отправиться на городские и загородные пляжи на открытой воде смогут в этом году немногие. В Москве пляжный сезон уже точно не состоялся. Из-за угрозы распространения коронавируса власти так официально и не открыли ни одну зону отдыха с купанием. В то же время людей, которые в жаркие дни хотят освежиться в столичном пруду или озере, никто не выгоняет из зоны отдыха. И спасатели там дежурят. А Роспотребнадзор еженедельно проводит исследование проб воды и песка из зон отдыха. По данным столичного управления Роспотребнадзора, воду проверяют на бактериологические, паразитологические и вирусологические показатели, в том числе на новую коронавирусную инфекцию. Ни в одной пробе коронавирус не выявлен.
Как ранее говорил "Российской газете" эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев, коронавирус передается от человека к человеку воздушно-капельным и контактно-бытовым путем. "Что касается открытых водоемов, то там есть шанс заразиться бактериальной или паразитарной инфекцией, но не коронавирусной. Тем более следует учитывать, что в открытых водоемах высокая инсоляция, а это для коронавируса губительно", - пояснил эксперт.
Чтобы снизить риски заражения в воде, врачи настоятельно советуют не купаться при наличии ран и ссадин на коже и в случае заболевания ОРВИ или сразу же после болезни, так как в такие периоды у человека ослаблен иммунитет. Во время купания не нужно глотать воду, так как в организм бактерии чаще всего попадают именно таким путем.
После купания в водоеме необходимо сразу ополоснуться водой (можно даже из бутылки) прямо на пляже или протереть кожу антибактериальными влажными салфетками или антисептиком.
Категорически нельзя купаться в непроверенных местах. Туда могут попадать канализационные либо промышленные стоки. Лучше избегать купания в водоемах со стоячей водой, заросшей тиной. Это не просто неэстетично, но и опасно для жизни.