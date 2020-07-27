Россияне раскупили в магазинах весь летний запас уличных бассейнов. Спрос на недорогие и вместительные модели начал расти еще в конце мая и продолжался на протяжении июня, рассказали "Российской газете" в нескольких крупных специализированных магазинах.

"Этим летом спрос на уличные бассейны превысил все ожидания, практически все модели закончились уже к концу июня", - сообщили в компании СоюзБассейнТорг. Разобрали сделанные запасы и в компании Бассейн.ру. "Тот объем, что мы планировали продавать все лето, закончился в начале июня, и на рынке возник дефицит бассейнов", - заявили в магазине.

Самыми популярными стали каркасные модели бассейнов (состоят из металлического каркаса и чаши) средних размеров. Стоимость зависит от габаритов и производителя - в среднем она составляет от 10 до 30 тысяч рублей. Пользуются спросом также сборные морозоустойчивые бассейны.

Покупкой бассейнов этим летом россияне интересовались примерно в четыре раза больше, чем в прошлом году, рассказывают в пресс-службе компании "Яндекс.Маркет". В среднем клиенты сервиса готовы заплатить за товар 8,8 тыс. рублей.

Средняя стоимость уличного бассейна для загородного дома составляет от 10 до 30 тысяч рублей

"Высокий рост спроса на бассейны может быть связан как с жаркой погодой в некоторых регионах России (так, жара всю весну и большую часть лета стояла в Западной Сибири, на Урале, а сейчас переместилась на север европейской и азиатской территории, захватив даже Якутию. - "РГ"), так и с эпидемиологической обстановкой и ограничениями в сфере туризма. Россияне стали больше времени уделять обустройству дачных участков и даже созданию курортных зон в своих загородных домах. Таким образом они получили собственное безопасное место для купания", - пояснили в компании.

Покупка бассейна для некоторых стала своего рода утешением в случае несостоявшейся летней поездки в отпуск к морскому побережью, полагает руководитель направления "Спорт" интернет-магазина "Озон" Мария Сальникова. В магазине отмечают бум покупок надувных бассейнов больших размеров - их продажи выросли почти в четыре раза (год к году). Многие выбирают модели с фильтрами и насосами в комплекте.

Растут также продажи детских бассейнов, надувных кругов и нарукавников для безопасного пребывания на воде. Дополнительно покупают различные аксессуары для летнего отдыха, включая лежаки и тенты для защиты от солнца.

Многие с нетерпением ждали и открытия бассейнов в фитнес-клубах. По данным Ассоциации операторов фитнес-индустрии, открыться после снятия ограничений в июне смогли более 90% столичных фитнес-клубов и до 70% по стране. В Москве посещаемость бассейнов (в составе клубов) находится в пределах 60-70%, рассказала глава консалтингового агентства в сфере фитнеса Светлана Андреева. У некоторых клубов наблюдается полная загрузка. По словам Андреевой, в Московской области загрузка клубов - в пределах 50%. В них действует ограничение на посещение бассейнов для клиентов в возрасте старше 65 лет.

"В некоторых физкультурно-оздоровительных комплексах спрос высокий и записываться в водную зону необходимо не менее чем за две недели, - говорит директор по фитнесу и операционному направлению сети клубов X-Fit в России Ирина Троска. При этом в некоторых объектах сети остаются свободные места даже при условии ограничения по количеству людей, которые могут единовременно заниматься в бассейне. В целом, по ее словам, бассейны сети справляются с потоком клиентов.

Коронавирус в открытой воде подхватить нельзя, зато можно много чего другого - например, бактериальную или паразитарную инфекцию

"У нас бассейны относительно небольшие, поэтому в часы пик мы были вынуждены вести предварительную запись для соблюдения ограничений, установленных рекомендациями Роспотребнадзора", - сообщил управляющий сети CityFoxFitness (Тюмень) Алексей Карандаев. В области до сих пор действует запрет на занятия в группах, поэтому клиентам недоступна аквааэробика.

О полной заполняемости бассейнов сообщили в фитнес-клубе Universal Fit. Для безопасности клиентов вода проходит несколько сложных этапов очистки, включая кварцевание, ультрафиолет, хлорирование, активный кислород. Специалисты дополнительно проводят проверку показателей безопасности (кальциевая жесткость, кислотно-щелочной баланс). При этом бассейны остаются одним из самых безопасных мест для посетителей фитнеса именно благодаря системе очистки воды, отмечает Светлана Андреева. Некоторые крупные игроки рынка предлагают посетителям бассейны с морской водой. Но и она проходит несколько серьезных этапов очистки.

А вот отправиться на городские и загородные пляжи на открытой воде смогут в этом году немногие. В Москве пляжный сезон уже точно не состоялся. Из-за угрозы распространения коронавируса власти так официально и не открыли ни одну зону отдыха с купанием. В то же время людей, которые в жаркие дни хотят освежиться в столичном пруду или озере, никто не выгоняет из зоны отдыха. И спасатели там дежурят. А Роспотребнадзор еженедельно проводит исследование проб воды и песка из зон отдыха. По данным столичного управления Роспотребнадзора, воду проверяют на бактериологические, паразитологические и вирусологические показатели, в том числе на новую коронавирусную инфекцию. Ни в одной пробе коронавирус не выявлен.

Как ранее говорил "Российской газете" эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев, коронавирус передается от человека к человеку воздушно-капельным и контактно-бытовым путем. "Что касается открытых водоемов, то там есть шанс заразиться бактериальной или паразитарной инфекцией, но не коронавирусной. Тем более следует учитывать, что в открытых водоемах высокая инсоляция, а это для коронавируса губительно", - пояснил эксперт.

Чтобы снизить риски заражения в воде, врачи настоятельно советуют не купаться при наличии ран и ссадин на коже и в случае заболевания ОРВИ или сразу же после болезни, так как в такие периоды у человека ослаблен иммунитет. Во время купания не нужно глотать воду, так как в организм бактерии чаще всего попадают именно таким путем.

После купания в водоеме необходимо сразу ополоснуться водой (можно даже из бутылки) прямо на пляже или протереть кожу антибактериальными влажными салфетками или антисептиком.

Категорически нельзя купаться в непроверенных местах. Туда могут попадать канализационные либо промышленные стоки. Лучше избегать купания в водоемах со стоячей водой, заросшей тиной. Это не просто неэстетично, но и опасно для жизни.