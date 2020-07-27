Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 27 июля по 2 августа

Лучшее из программы "Достояние Республики", день, посвященный "Олимпиаде-80", юбилей Леонида Якубовича, сериал, снятый на смартфон, признания Кристины Бабушкиной, самые отборные фильмы ужасов... Это и многое другое подготовили телеканалы и видеоплатформы на следующей неделе.

Ходит песенка по кругу

К своему 25-летию Первый канал покажет специальную программу "ДОстояние РЕспублики". Лучшее".

Идея "ДоРе" - так коротко называют песенное шоу - перепеть шлягеры разных эпох голосами новых звезд. "ДоРе" - это только живое исполнение под аккомпанемент оркестра Сергея Жилина. Программа вспоминала разные музыкальные эпохи и отдельно их самых ярких героев. В студии обязательно присутствовали сами виновники торжества, их друзья, близкие, а также музыкальные критики и журналисты. Гостями "ДоРе" становились первый исполнитель песен "Лада" и "Трус не играет в хоккей" Вадим Мулерман, неподражаемая исполнительница "Песенки о медведях" Аида Ведищева, Нина Бродская, без которой не было бы песни "Бу-ра-ти-но", исполнившая за кадром "Джентльменов удачи" шлягер "Проснись и пой" Лариса Мондрус и многие другие кумиры поколений. Выпуски "Достояния Республики" посвящали творчеству Аллы Пугачевой, Гарика Сукачева, Александры Пахмутовой, Вячеслава Бутусова, Михаила Боярского, Игоря Талькова, Максима Дунаевского, Иосифа Кобзона, Ларисы Долиной, Андрея Макаревича, Эдиты Пьехи, Андрея Миронова и других звезд. У шоу было два ведущих, представлявших разные поколения - Юрий Николаев и Дмитрий Шепелев.

Первый канал, 31 июля, 21:30

Олимпиада 80: как это было

В 40-летний юбилей Олимпиады-80 Первый канал покажет церемонии открытия и закрытия Олимпийских Игр (эфир - 1 августа в 11:20 и в 16:45).

Многие помнят торжественное зажжение чаши Олимпийского Огня в Лужниках с участием олимпийских чемпионов Виктора Санеева и Сергея Белова на открытии. А также - незабываемые минуты прощания с Олимпиадой, улетающего Мишку (знаменитый талисман московских Игр был придуман иллюстратором детских книг Виктором Чижиковым, который недавно ушел из жизни), "живое панно" и слезы на трибунах, песню "До свиданья, Москва" в исполнении Льва Лещенко и Татьяны Анциферовой на церемонии закрытия. И другие мгновения, навсегда вошедшие в историю спорта и телевидения, и ставшие символами эпохи.

Также на Первом канале к дате - документальный фильм "Олимпиада 80. Больше, чем спорт", рассказывающий о подготовке и проведении XXII Летних Олимпийских Игр в Москве. Эфир - 1 августа в 10:15. В фильме принимают участие: Константин Эрнст, Лев Лещенко, Владимир Винокур, Михаил Боярский, Владимир Познер, Эдуард Успенский, Ирина Роднина, Александр Жуков, президент Олимпийского комитета РФ и другие. Масштабный двухсерийный фильм "О спорт, ты - мир!" был снят во время Олимпиады -80 в Москве. Его покажут 1 августа в 13:30

Первый канал, 1 августа, 10:15, 11:20; 13:30 16:45

Всенародный Якубович

Леонид Аркадьевич Якубович 31 июля отмечает юбилей - известному телеведущему исполняется 75 лет. Первый канал широко отметит дату. Он покажет специальный выпуск капитал-шоу "Поле чудес" (31 июля в 19:40).

В честь круглой даты друзья Леонида Аркадьевича приняли участие в съемках праздничного выпуска в качестве специальных гостей. Один из них, председатель комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов, подарил Леониду Аркадьевичу эксклюзивный самовар из Тулы от десантников 106-й гвардейской воздушно-десантной дивизии. Офицеры группы "Альфа" поздравили юбиляра песней его собственного сочинения, спев гимн подразделения - песню "Буква А". Участники программы "Поле чудес" не отставали от звездных гостей и одарили именинника самыми неожиданными подарками: казачьей шашкой, смоленским "нектаром" в объеме 20 л, огромным юбилейным тортом, кальяном, картой ярославской губернии XIII века, корзиной рязанской картошки и прочими подарками. Игроки подготовили для Якубовича и поздравительные номера. В честь дня рождения казачий хор исполнил для него песню "Заиграй, моя волынка". Поздравить коллегу пришли также Елена Малышева и Валдис Пельш.

Также на Первом канале премьера документального фильма "Неизвестный Якубович" (31 июля в 18:40) и художественного "Дедушка моей мечты" (1 августа в 07:50), в котором Леонид Аркадьевич сыграл главную роль - старичка, приносящего счастье всем тем, в чьем доме он живет.

Первый канал, 31 июля, 18:40, 19:40; 1 августа, 07:50.

Клуб телепутешествий

Первый канал продолжает показывать фильмы к 175-летию Русского Географического Общества. Картину "Призраки острова Матуа" можно посмотреть 28 июля в 23:30.

Экспедиция - на необитаемый остров в центре Курильской гряды. Исследователи Экспедиционного центра Министерства обороны и "Русского географического общества" пытаются разгадать тайны старого японского гарнизона времен Второй мировой войны. Бесконечные подземные тоннели, загадочные сооружения, затопленные корабли и нетронутая природа Тихого океана и Курил - все это предстоит изучить участникам экспедиции.

Документальная лента "Затерянный мир Балтики. Гогланд" в эфире - 29 июля в 23:30. Она рассказывает об истории самых западных островов России. О ценности и значимости земель, находящихся в Финском заливе.

Первый канал, 28 и 29 июля, 23:30

Работа вылечит

Премьера сериала "Ланцет" - на канале "ТВ Центр".

Главный герой Илья Ладынин получил свое прозвище "Ланцет" еще в мединституте за свою любовь к хирургии. Но теперь он на грани отчаяния: жена скоропостижно скончалась, сын винит его в смерти матери и переезжает к бабушке. Только работа могла бы "вылечить", но сбывается самый страшный кошмар любого хирурга - тремор. Ладынин теряет пациента и больше не может оперировать. Он уже готов уйти из медицины, но получает неожиданное предложение - возглавить подразделение больницы, занимающееся внутренними расследованиями. Илья решает, что новое назначение поможет разобраться в том, что пошло не так в лечении его жены, и соглашается...

В ролях: Павел Трубинер, Полина Агуреева, Иван Жидков, Иван Рудаков, Борис Каморзин, Евгения Симонова, Александр Обласов, Артемий Шаффер, Григорий Зельцер.

"ТВ Центр", 29 июля, 18:30

Энергия Кристины Бабушкиной

Гостьей ток-шоу "Мой герой" на канале "ТВ Центр" станет Кристина Бабушкина - актриса, которая, по мнению писателя и ведущей Татьяны Устиновой, стала лучшей исполнительницей роли Мани Поливановой в фильме "Один день, одна ночь", снятого по ее роману.

Кристина родилась в Иркутске. И несмотря на то, что покинула родной город 20 лет назад, каждый год обязательно приезжает на Байкал, чтобы подпитаться энергией у "славного моря". По ее словам, высшим неуважением к озеру считается намочить в нем только ноги - обязательно надо еще умыться. Кристина Бабушкина рассказывает в программе как поехала в Москву поступать в школу-студию МХАТ к Олегу Табакову. Чему Олег Павлович учил своих "цыплят табака" - так в шутку называли его учеников. Как он поддерживал их в житейском и бытовом плане. Какой подарок сделал Табаков второкурснице Бабушкиной? Отпускал ли играть ее в кино? Что поразило девушку, когда она в первый раз попала на съемочную площадку? Испытывает ли Кристина нехватку времени на семью? В чем проявляется "разгильдяйство" ее дочери и какая песня про "муху" стала у той любимой? А еще зрители узнают, что пожелал гостье программы Игорь Верник, и какой ее не знает муж Андрей. Услышат рассказы Камиля Ларина о том, как актриса играла в постановке "Алиса в стране чудес" и дочери Стеши о депрессии и самоиронии мамы.

"ТВ Центр", 27 июля, 13:40

Любовь на экране смартфона

Новый вертикальный screenlife-сериал "Взаперти", главные роли в котором исполнят Анна Чиповская ("Последний министр, "Оттепель") и Дмитрий Ендальцев ("Последний министр", "Психологини") выходит на мультимедийном сервисе Okko.

Проект полностью снят на смартфон. Автором сценария и режиссёр - Иван Петухов, сценарист последних частей популярной кинофраншизы "Ёлки". За производство сериала будет отвечала кинокомпания Bazelevs Тимура Бекмамбетова. В центре сюжета - история пары, которая расстаётся в канун отмены карантина, но вынуждена оставаться вместе на самоизоляции ещё две недели. Сериал затронет тему - какие трудности поджидают на выходе из изоляции: как справиться со страхами и усталостью и вернуться к нормальной жизни. Действие сериала разворачивается на экране смартфона. По задумке авторов, формат screenlife даёт возможность рассказать глубокую и достоверную историю из жизни современных тридцатилетних, буквально проникнуть в их мир - через экран самого сокровенного и личного - смартфона. В сериале 10 серий хронометражом 5-7 минут.

Оkko, 28 июня

Кто убил полицейского?

На видеосервисе Start - сериал "Сговор". Совместное производство Швеции, Германии и Бельгии.

Звезда европейского кино, шведский актер Ола Рапас - в роли следователя, готового на всё, чтобы раскрыть хитрую коррупционную схему. Наставника детектива Хасселя жестоко убивают средь бела дня на улице Стокгольма. Чтобы найти убийцу, Хассель призывает на помощь "Тритон" - опергруппу, в которую входят самые верные коллеги следователя. Однако расследование идет не по плану и начинает угрожать семье Хасселя - его подруге Даниэле и 14-летней падчерице Виде. Кто же убил полицейского - мелкие бандиты или наемники, за которыми стоят люди из высших эшелонов власти?

Start, 30 июля

Самый страшный месяц

В августе каждый будний день в 20.45 зрителей телеканала "Киноужас" (входит в семейство "Настрой кино!") ждут леденящие кровь фильмы, которые будут показаны впервые на отечественном телевидении.

Всего - 21 эксклюзивная премьера. В линейку войдут хорроры голливудских киностудий с участием настоящих икон жанра, таких как Николас Кейдж ("Без лица", "Сокровище нации"), Роберт Инглунд (серия "Кошмар на улице Вязов") и других, а также авторские работы независимых режиссеров. Приготовьтесь к полному спектру пугающих историй: зомби-апокалипсис и куклы-убийцы, злые духи и паранормальные явления, безжалостные маньяки, кровавая резня и настоящее безумие во всех его проявлениях. "Киноужас" - молодой канал. Он стартовал меньше года назад, в ночь на Хэллоуин, но уже присутствует в сетях более 200 операторов, в том числе крупнейших игроков рынка. Полный список фильмов можно посмотреть на сайте "Настрой кино!"