Что ждет бывшего схиигумена Сергия

Русская православная церковь заняла очень последовательную позицию в отношении бывшего схиигумена Сергия Романова.

- Мы видим, что к нему приняты все необходимые канонические решения - сначала об ограничении его в священнослужении, а затем о запрете и извержении из сана, - сказал замглавы Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе, отвечая на вопрос о ситуации, сложившейся в Среднеуральском монастыре.

По его мнению, реакция Церкви была оперативной и не допускающей никакого двойного прочтения. Он также отметил, что Церковь поступает пастырским образом, и "человек, несмотря на всю ту околесицу, которую он распространяет в публичном пространстве, продолжает оставаться монахом и теоретически перед ним открыта возможность для покаяния и пересмотра всех тех действий, что он совершил.

Спикер Церкви уточнил, что бывший схиигумен Сергий продолжает оставаться в Среднеуральском женском монастыре, не будучи в настоящий момент духовником этого монастыря и узурпировав функции настоятельницы, которая была вынуждена покинуть обитель вместе с некоторыми монашествующими и мирянами.

- Я также хотел бы напомнить, - подчеркнул Вахтанг Кипшидзе, - что все больше людей осознают несоответствие между поведением христианского пастыря и тем, что творит бывший схиигумен, и сделав свой самостоятельный выбор, покидают Среднеуральский женский монастырь, разуверившись в той духовной пользе, которую теоретически они могли там получить.

Он также отметил, что очень многие сектоведы свидетельствуют, что в деятельности бывшего схиигумена вполне очевидно присутствуют те методы, которые характерны для тоталитарных сект, а именно узурпация власти, недопустимость никакой критики и экономические нарушения, связанные с использованием имущества тех прихожан, которые в свое время ему доверились.

- Всего этого, на мой взгляд, вполне достаточно, чтобы все здравомыслящие христиане просто покинули эту обитель, а бывший схиигумен остался там один на один с самим собой и со своим каналом в YouTube, - сказал Вахтанг Кипшидзе.

Отвечая на вопрос журналиста, почему человек, лишенный сана, и уже не имеющий формального отношения к монастырю, продолжает там находиться, а сообщения о происходящем в монастыре приходят тревожные, Вахтанг Кипшидзе подчеркнул, что Русская православная церковь в своих основополагающих документах и на практике всегда подчеркивала, что соблюдает все нормы российского законодательства. И структуры, созданные бывшим схиигуменом (якобы созданные им скиты и пр.) не обладают никакими правами экстерриториальности. "Там, как везде, действуют российские законы". И если они нарушаются, то устранение этих нарушений - в руках правоохранительных органов, как это и бывает в обыкновенных случаях. "Я думаю, что учитывая все обвинения, правоохранительные органы наверняка совершают свою работу". - сказал Вахтанг Кипшидзе.