"Динамо" объявило об уходе семи футболистов

Московское "Динамо" сообщило имена семи футболистов, контракты с которыми истекают 31 июля и не будут продлены. В их число вошли Роман Нойштедтер, Артур Юсупов, Оскар Хильемарк, Кирилл Панченко, Владимир Рыков, Жоаозиньо, Антон Соснин.

"Мы благодарим каждого из игроков за самоотдачу, честное и ответственное отношение к делу, которые они всегда демонстрировали в период выступлений за наш клуб. Желаем футболистам дальнейших успехов в карьере, отсутствия травм и новых достижений", - говорится в сообщении на сайте клуба.

В минувшем чемпионате России "Динамо" заняло шестое место и получило право в следующем сезоне выступить в Лиге Европы.