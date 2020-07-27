Новости

Житель Петербурга проплывет 75 километров по Ладожскому озеру 11:09
В Крыму ночью местами выпала месячная норма осадков 11:07
Нефтяникам Беларуси предстоит бурение новых скважин в России 11:05
Названа самая высокая стоимость аренды двухкомнатных квартир в Москве 11:03
В Петербурге муж расчленил свою супругу и выбросил тело из окна 11:00
Рисунок олимпийских колец Кубертена ушел с аукциона за 185 тысяч евро 10:59
В Крыму собрали один миллион тонн зерна 10:54
Зайца-русака впервые за многие годы обнаружили в Серебряном бору 10:51
За месяц число новых случаев COVID-19 в Москве сократилось на 7,5% 10:42
Больница N24 в Москве возобновляет плановый прием пациентов 10:31
В Крыму с первого раза не удалось найти затопленную бронемашину 10:25
"Динамо" объявило об уходе семи футболистов 10:25
Выпускница из Хабаровска набрала 200 баллов за два ЕГЭ 10:23
На Камчатке туристка погибла во время восхождения на вулкан 10:16
На руднике в Красноярском крае произошла вспышка COVID-19 10:10
Британский министр проведет две недели в карантине после посещения Испании 10:08
В Нижневартовске из-за пожара из ТЦ эвакуировали 320 человек 10:07
Кировчанок обвинили в вандализме после сушки одежды у Вечного огня 10:05
Андрей Талалаев назначен главным тренером ФК "Ахмат" 10:04
Спортивные мастер-классы откроются на ВДНХ 28 июля 09:50
Около станции метро "Улица 1905 года" появилось световое пианино 09:49
В Байкальском заповеднике обнаружили медведя соломенного цвета 09:45
В Москве искусственный интеллект обработал более 150 тысяч КТ-снимков 09:40
В Чите проверят видео с прикурившим от церковной свечи подростком 09:39
Глава МИД ФРГ выступил против возвращения России в G7 09:37
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В России начался бум автотуризма
В России начался бум автотуризма
Как оформить и использовать маткапитал в 2020 году
Как оформить и использовать маткапитал в 2020 году
Эксперты объяснили все нюансы июльского повышения квартплаты
Эксперты объяснили все нюансы июльского повышения квартплаты
27.07.2020 10:25
Рубрика: Спорт

"Динамо" объявило об уходе семи футболистов

Текст: Максим Домчев
Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости
Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Московское "Динамо" сообщило имена семи футболистов, контракты с которыми истекают 31 июля и не будут продлены. В их число вошли Роман Нойштедтер, Артур Юсупов, Оскар Хильемарк, Кирилл Панченко, Владимир Рыков, Жоаозиньо, Антон Соснин.

"Динамо" сыграет в Лиге Европы после победы "Зенита" в Кубке России

"Мы благодарим каждого из игроков за самоотдачу, честное и ответственное отношение к делу, которые они всегда демонстрировали в период выступлений за наш клуб. Желаем футболистам дальнейших успехов в карьере, отсутствия травм и новых достижений", - говорится в сообщении на сайте клуба.

В минувшем чемпионате России "Динамо" заняло шестое место и получило право в следующем сезоне выступить в Лиге Европы.

Спорт Футбол Чемпионат России Спорт Футбол Игроки и тренеры Спортивные организации Футбольные клубы "Динамо" (Москва)

Главное сегодня

Путин и Зеленский обсудили по телефону внутриукраинское урегулирование
Цена золота впервые с 2011 года обновила рекорд
В СК назвали регионы с наибольшим количеством налоговых преступлений
Новая статья о налоговом мошенничестве может появиться в УК РФ
Вильфанд предупредил об "опасном солнце" в ряде регионов России
Церемония вручения "Золотого мяча" не состоится впервые за 64 года
У семи хоккеистов ЦСКА выявлен коронавирус